Ozan Doğulu: Evlilik aşkı öldürmez aşk kendi kendine ölür

Müthiş bir enerjin var. Her an her yerdesin...

Enerjimi biraz kızlarıma bağlıyorum. Çünkü bizim evde yaş ortalaması 17. Biraz genetik, biraz da minyonluğun getirdiği hafiflikten olsa gerek. Çocukluğumdan beri öyleyim.

Sana ‘harika çocuk’ diyorlar. Gerçekten harika mısın?

Babam müzisyen Yurdaer Doğulu sayesinde 4 yaşında başladım müziğe. Kulağım çok iyi, her şeyin notasını çıkarabilirim. O yüzden ‘harika çocuk’ lakabı takıldı. ‘Yılın Sanatçısı’ ödülünü 6 yaşında aldım. İlk ödülümdü.

4 yaşında sahneye çıktın. Çocukların bu yaşta sahneye çıkmak istese izin verir misin?

Benim için sakıncası yok ama bazı pedagoglar bu fikrime katılmıyorlar. Ben zararını görmedim, aksine faydasını gördüm. İnsan 7 yaşına kadar ne öğrenirse öğreniyor.

Sürekli geziyorsun. Her an heryerdesin Eşin isyan ediyor mu?

Ece alışık. Ama çocukların soruları başladı. Kızlardan biri “Dün akşam niye eve gelmedin baba” dedi. Haydaaa! “Baba yine mi işe gidiyorsun” diyorlar. Ortanca olanı beklemiş, “Geçen gün sabah 6’da eve geldin” diyor.

EVİM ‘KIZ YETİŞTİRME YURDU’ GİBİ

Evde farklı yaştan dört hanımefendi var, nasıl bir şey?

‘Doğulu kız yetiştirme yurdu’ gibi hahahaha. Annem de üç kız kardeş. Çoğunluk kız ailede.

Ece’yi kızdırdığında kalbini kolay alır mısın?

Çiçek, hediye garanti iş, kızlar sever. Bir saate geliyorum diyorum, şarkı üç saat sonra bitiyor mesela.

Aşkınızı diri tutmak için ne yapıyorsunuz?

Seyahat etmeyi, mücevheri, ayakkabı ve çantayı sever Ece. Şimdi evde üç küçük Ece daha var.

Baba olmanın en zor tarafı ne?

Baba nasıl olunur bilmiyoruz, yaşadıkça öğreniyoruz. Babandan öğrendiklerini yapmaya çalışıyorsun ama sen başka bir adamsın. Çağ da değişiyor. İyi yetiştirmek, iyi eğitmek zorundasın. Şefkat ve sevgi gerektiriyor.

KENAN KÜÇÜKKEN ÇÖPÇÜ OLMAK İSTERDİ

Kızlar için hayalin nedir?

Arya’nın resmi çok kuvvetli, dans ediyor, piyano çalıyor. Lila da hızlı çıktı, sürekli değişiyor olmak istediği meslekler. Kenan da onların yaşındayken “Çöpçü olacağım” diyordu.

Ece’nin yazdığı şiirlerden beste olanlar var mı?

İki üç şarkısı var Ece’nin. Benim albümdeki ‘Hangisine Yanayım’ şarkısının sözü de Ece’nin. Müziği ortak yaptık, Yonca Lodi seslendiriyor. Bir de ‘Canın Sağolsun’ var, onu da Ece Seçkin söyledi.

“Evlilik aşkı öldürüyor” derler, doğru mu?

Evlenmeden ölüyor dermişim (hahaha). Aşk ölüyorsa kendi kendine ölüyordur. Evlilik niye öldürsün.

ROMANTİK TARAFIMI İÇİMDE YAŞARIM

Romantik misin, asi mi?

İkisi de. Romantik tarafımı daha çok içimde yaşarım. Asi taraflarım var ama hırçınlığım yoktur.

Şöhretin bedeli vardır derler, sen ödedin mi?

Tabii. Ödedim ve ödüyorum. Aksırsan haber, tıksırsan haber. Tanıdığın bir hanımla sohbet ediyorsun “Sevgilin” diye yazılıyor. Niye? Halka mâl olmuşum. Hayır, mâl olan ben değil, şarkılarım. Gecenin dördünde suratıma patlayan flaşlara maruz kalmak istemiyorum, konuşmak da istemiyorum. İşimi yapmışım, evime gidiyorum. Stüdyodan çıkmışım, flaşlar yüzünden önümü göremiyorum. Biri destek oluyor, “Dut gibiydi destek oldu” yazıyorlar.

Ece dedikodulara alıştı mı?

Evet ama son zamanlarda sosyal medyadan da üzerine geliyorlar. Kütahya’dan 56 yaşında bir kadın, “Sen böyle bir adamla nasıl evli kalabilirsin” diye Ece’ye mesaj atıyor. Böyle işgüzar insanlarla dolu dünya. Üzüyor, gereksiz yere yoruyor insanı.

KENAN HER BAYRAM ELİMİ ÖPER

Geleneklerimize bağlı mısın?

Bayramlarda el öpme seansımız oluyor. Aile geleneği... Yaş sırasına göre diziliyoruz. En küçük el öpe öpe gidiyor. Kenan bir küçüğüm olduğu için, her bayram elimi öpmek zorunda kalıyor (hahaha).

Kenan sana ağabey mi der?

Bana ‘Ozi’ der. Eskiden Kenan’ı benim ağabeyim zannederlerdi. Küçükken bu durum hoşuna gidiyordu. Ama artık, “Ozan söylesene senin abi olduğunu” demeye başladı.

Elinden müzikle ilgili her şeyi alsalar ne iş yapardın?

Saat tamircisi olmak isterdim ya da doktor. İnsanları iyileştirmek de bir nevi tamir sayılır. Her konudan anlayan iyi bir doktor olmak isterdim.

Aranjör ve müzisyen olup, DJ olarak performans sergileyen ilk isimsin...

Zaten teknoloji hastasıyım. CD’lerle, yeni aletlerle bir takım cambazlıklar yapılmaya başlanınca çok etkilendim. Bu aletleri aldım, önce evde, sonra arkadaşlarımın partisinde çalmaya başladım.

BENİMLE ÇALIŞMAK İSTEYENİN SESİ VE KENDİSİ GÜZEL OLACAK

Türkçe şarkı dinlemediğini söylüyorsun doğru mu?

Yaparken zevkli de, dinlerken aynı zevki vermiyor. Bir de şarkıyı yaparken yüzlerce kez dinliyoruz. Belki onun doygunluğu oluyor. Ama iyi yapılmış şarkıları dinliyorum tabii.

Bugüne kadar kaç şarkı yaptın?

Tam sayıyı bilmiyorum ama 2 bin 500-3 bin şarkı yapmışımdır.

Seninle çalışmak isteyen şarkıcı adaylarında kriterlerin nedir?

Önce uyum. Sonra sesi güzel olacak. Ve kendisi güzel olacak. Görsel güzelliği kastetmiyorum. Kalbi, düşüncesi, enerjisi güzel olacak. Bu işte para önemli. Bir de parası varsa bu iş olur.

Şarkıcı olmak isteyenlere tavsiyen nedir?

Eğitimli olmalı, nota bilmeli. Kendisine yetecek kadar piyano çalabilmeli. Tabii ki sesi olmalı.

‘EFSANE’ 31 MAYIS’TAÇIKACAK

Biraz da Ozan Doğulu orkestrası ODO’dan bahsedelim...

Ozan Doğulu Orkestrası 20 yıldır var. Ama ODO yeni bir isim. 10 yıl Sezen Aksu’ya eşlik ettik. En son 2013’te orkestra olarak bir konser verdik. Kalabalık orkestra ile çalışmak zor. Biraz ara vermek istedim. DJ’liğe ve müzik üretimine yoğunluk verdim. Bu sefer piyano çalmayı, orkestrayı özledim. Baba mesleği, nasıl özlemem. Sekiz ay önce genç ve dinamik, iyi müzisyenleri tek tek arayıp buldum ve ODO’yu tekrar kurdum.

‘ODO’ DÜĞÜNLERİN VAZGEÇİLMEZİ OLDU

İş teklifleri gelmeye başladı mı?

Tahminimizden fazla ilgi gördü. Yaz düğünlerinin çoğu bizi istiyor. Bodrum, Antalya, Çeşme gibi tatil bölgelerinden de teklifler alıyoruz. Bu yaz her cumartesi Çeşme Alaçatı’da Zio Beach’te çalacağız. Bugüne kadar orkestraya hiç şarkı yazmamıştım. Ama ODO’ya ‘Efsane’ diye bir şarkı yaptım.

‘Efsane’ ne zaman çıkacak?

Kendi kendime bir totem yaptım. 31 Mayıs’ta piyasaya çıksın istiyorum. 31 Mayıs Kenan’ın doğum günü. Bir nevi ona doğum günü hediyesi olacak. Müzik ve düzenleme bana ait. Sözler de genç ve yetenekli bir arkadaşımız Tuğrul’a ait. Şarkıyı kızlarıma da dinlettim. Bayıldılar.