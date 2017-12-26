Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

SON DAKİKA

Ozan Güven'e dudak uçuklatan teklif!

Fi dizisinde canlandırdığı 'Can Manay' karakteriyle büyük beğeni toplayan, Cem Yılmaz'ın yeni filmi 'Arif v 216' ile sinemada da boy göstermeye hazırlanan Ozan Güven, ünlü markaların gözdesi oldu

26 Aralık 2017, Salı 11:57
Ozan Güven'e dudak uçuklatan teklif!
Oyuncu Ozan Güven, geçen günlerde bir otomobil markasının reklam teklifine 'evet' dedi. Başarılı oyuncuya gelecek başka bir teklif ise dudak uçuklatacak cinsten.


OZAN GÜVEN'E 2 MİLYON TL'LİK TEKLİFTE BULUNACAKLAR 


Habertürk'te yer alan habere göre; 'Fi' dizisindeki su içme sahneleriyle dikkat çeken Ozan Güven'i, bir su markası reklam yüzü yapmak istiyor. İddiaya göre; marka, reklam filmi için 42 yaşındaki oyuncuya 2 milyon TL'lik teklifte bulunmaya hazırlanıyor.

Ozan Güven, teklifi kabul ederse ocak ayında kamera karşısına geçecek.

Ozan Güven'e dudak uçuklatan teklif!

Çi 3. bölüme Ozan Güven ve Serenay Sarıkaya'nın sevişme sahnesi damga vurmuştu. İşte o sahne...



Fi'nin 2.sezonu Çi 3. bölüme Ozan Güven ve Serenay Sarıkaya'nın sevişme sahnesi damga vurduFi'nin 2.sezonu Çi 3. bölüme Ozan Güven ve Serenay Sarıkaya'nın sevişme sahnesi damga vurdu
Ozan Güven fena yakalandıOzan Güven fena yakalandı
Fİ’nin yıldızları Ozan Güven ve Tülay Günal: Bütün Türkiye sevişmeden çocuk yapmış gibi davranıyor!Fİ’nin yıldızları Ozan Güven ve Tülay Günal: Bütün Türkiye sevişmeden çocuk yapmış gibi davranıyor!
Seçkin Piriler: Adını ağzıma almam

Seçkin Piriler: Adını ağzıma almam

Yıldız Tilbe - Sezen Aksu küslüğü 25 yıl sonra bitti!

Yıldız Tilbe - Sezen Aksu küslüğü 25 yıl sonra bitti!
Ceren Moray ve arkadaşı muhabirleri görünce ne yapacağını şaşırdı!

Ceren Moray ve arkadaşı muhabirleri görünce ne yapacağını şaşırdı!
Alper Potuk ve Ozan Tufan'ın Nişantaşı kaosu

Alper Potuk ve Ozan Tufan'ın Nişantaşı kaosu
Ünlülerin bilinmeyen alışkanlıkları

Ünlülerin bilinmeyen alışkanlıkları
Hande Yener Seren Serengil'in üstsüz fotoğrafını paylaşma nedenini böyle açıkladı: Mizah yaptım

Hande Yener Seren Serengil'in üstsüz fotoğrafını paylaşma nedenini böyle açıkladı: Mizah yaptım

Ebru Gündeş giydiği kıyafetleri satıyor

Ebru Gündeş giydiği kıyafetleri satıyor

Orhan Baba'nın astrofizik merakı! Rasathane kuracak

Orhan Baba'nın astrofizik merakı! Rasathane kuracak
Aslı Enver'in bu fotoğrafına beğeni yağdı

Aslı Enver'in bu fotoğrafına beğeni yağdı
Hayat Sırları'nda flaş değişiklik! Hayat Sırları'nın yayın günü değişti

Hayat Sırları'nda flaş değişiklik! Hayat Sırları'nın yayın günü değişti
Murat Boz'dan 'Merak Etme Sen' yorumu

Murat Boz'dan 'Merak Etme Sen' yorumu