Ozan Güven'e dudak uçuklatan teklif!

Oyuncu Ozan Güven
, geçen günlerde bir otomobil markasının reklam teklifine 'evet' dedi. Başarılı oyuncuya gelecek başka bir teklif ise dudak uçuklatacak cinsten.
OZAN GÜVEN'E 2 MİLYON TL'LİK TEKLİFTE BULUNACAKLAR
Habertürk'te yer alan habere göre; 'Fi'
dizisindeki su içme sahneleriyle dikkat çeken Ozan Güven'i, bir su markası reklam yüzü yapmak istiyor. İddiaya göre; marka, reklam filmi için 42 yaşındaki oyuncuya 2 milyon TL'lik teklifte bulunmaya hazırlanıyor.
Ozan Güven,
teklifi kabul ederse ocak ayında kamera karşısına geçecek.
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