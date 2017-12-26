Ozan Güven'e dudak uçuklatan teklif!



OZAN GÜVEN'E 2 MİLYON TL'LİK TEKLİFTE BULUNACAKLAR

Fi'nin 2.sezonu Çi 3. bölüme Ozan Güven ve Serenay Sarıkaya'nın sevişme sahnesi damga vurdu

Ozan Güven fena yakalandı

Fİ’nin yıldızları Ozan Güven ve Tülay Günal: Bütün Türkiye sevişmeden çocuk yapmış gibi davranıyor!

Elif Bayram

Oyuncu, geçen günlerde bir otomobil markasının reklam teklifine 'evet' dedi. Başarılı oyuncuya gelecek başka bir teklif ise dudak uçuklatacak cinsten.Habertürk'te yer alan habere göre;dizisindeki su içme sahneleriyle dikkat çeken Ozan Güven'i, bir su markası reklam yüzü yapmak istiyor. İddiaya göre; marka, reklam filmi için 42 yaşındaki oyuncuya 2 milyon TL'lik teklifte bulunmaya hazırlanıyor.teklifi kabul ederse ocak ayında kamera karşısına geçecek.Çi 3. bölüme Ozan Güven ve Serenay Sarıkaya'nın sevişme sahnesi damga vurmuştu. İşte o sahne...