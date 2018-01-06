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Ozan Güven: Münir Özkul olmasaydı Arif V 216 da olmazdı

Cem Yılmaz, Arif V 216 filminin oyuncuları ve filmin yönetmeni Kıvanç Baruönü Akasya’da seyirciyle bir araya geldi. Oyuncu Ozan Güven yaptığı konuşmada "Münir Özkul’u kaybettik. Bilmenizi isterim ki Münir Özkul olmasaydı ne biz olurduk ne de Arif V 216" dedi

06 Ocak 2018, Cumartesi 15:40
Ozan Güven: Münir Özkul olmasaydı Arif V 216 da olmazdı
5 Ocak’ta vizyona giren ve başrollerini Cem Yılmaz, Ozan Güven, Seda Bakan ve Özkan Uğur’un paylaştığı Arif V 216 filminin oyuncuları, dün Akasya’da filmin seyircisiyle bir araya geldi. 21.00 seansından hemen önce Akasya’nın içinde misafirlerle kısa bir söyleşi gerçekleştiren ekip, GORA’dan tam 15 yıl sonra yeni bir filme imza atmış olmanın heyecanı içinde olduklarını belirtti.

Söyleşinin ardından kalabalık kadro, sinema salonlarına sürpriz bir ziyarette bulundu. Filmin başlamasını beklerken karşılarında birden film ekibini bulan izleyiciler, ekibi dakikalarca alkışladı.

'MÜNİR ÖZKUL OLMASAYDI BU FİLM DE OLMAZDI'

Sinema salonunda seyircilerin sorularını da yanıtlayan Cem Yılmaz “Ozan ne zaman oynadığı roller sebebiyle genç kadınların ilgi odağı olsa, elimde beyaz pudra ile kapısını çalıyorum ve ona bir robot rolü yazıyorum” diyerek hem izleyicileri hem de film ekibini kahkahaya boğdu. Dakikalarca ayakta alkışlanan ekipten Ozan Güven salondan ayrılmadan evvel "Bugün burada olmaktan, sizler için film yapabiliyor olmaktan dolayı çok mutluyuz. Ancak bugün Münir Özkul’u kaybettik. Bilmenizi isterim ki Münir Özkul olmasaydı ne biz olurduk ne de bu film" dedi.

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