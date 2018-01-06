Ozan Güven: Münir Özkul olmasaydı Arif V 216 da olmazdı

'MÜNİR ÖZKUL OLMASAYDI BU FİLM DE OLMAZDI'

Son dakika... Münir Özkul hayatını kaybetti (Münir Özkul kimdir?)

Ünlü isimler Münir Özkul'un ardından neler dedi?

Münir Özkul'un hastalığı demans ve KOAH nedir? Demans belirtileri ve tedavisi

Senim Tanay

5 Ocak’ta vizyona giren ve başrollerinive’un paylaştığıfilminin oyuncuları, dün Akasya’da filmin seyircisiyle bir araya geldi. 21.00 seansından hemen önce Akasya’nın içinde misafirlerle kısa bir söyleşi gerçekleştiren ekip, GORA’dan tam 15 yıl sonra yeni bir filme imza atmış olmanın heyecanı içinde olduklarını belirtti.Söyleşinin ardından kalabalık kadro, sinema salonlarına sürpriz bir ziyarette bulundu. Filmin başlamasını beklerken karşılarında birden film ekibini bulan izleyiciler, ekibi dakikalarca alkışladı.Sinema salonunda seyircilerin sorularını da yanıtlayan Cem Yılmaz “Ozan ne zaman oynadığı roller sebebiyle genç kadınların ilgi odağı olsa, elimde beyaz pudra ile kapısını çalıyorum ve ona bir robot rolü yazıyorum” diyerek hem izleyicileri hem de film ekibini kahkahaya boğdu. Dakikalarca ayakta alkışlanan ekipten Ozan Güven salondan ayrılmadan evveldedi.