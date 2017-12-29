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Ozan Güven: Üstüne bir bardak su içtim

Fi dizisinde Can Manay karakterini canlandıran Ozan Güven, bir su markasından reklam teklifi aldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi

29 Aralık 2017, Cuma 11:27
Ozan Güven: Üstüne bir bardak su içtim
Arif V 216 filmiyle vizyona girmeye hazırlanan Ozan Güven, önceki akşam Ece Gönen ve Neslihan Demir-Kamil Güler çiftiyle Etiler Kiliza adlı mekandaydı.


"KİMSE BANA DÖNMEDİ"


TV8’de yayınlanan ‘O Ses Türkiye Yılbaşı’ programı çekimlerine katılan Ozan Güven, “Çok tatlı geçti. Yıldız Tilbe’yle ‘Kış Güneşi’ şarkısını söyledim. Çok zordu. Kimse bana dönmedi” dedi.
 

"HABERİM BİLE YOK'


Rol aldığı ‘Fi’ adlı dizideki Can Manay karakterinin su içme sahnelerinin dikkat çekmesi üzerine kendisine 2 milyon TL’lik reklam anlaşması geldiği iddialarını oyuncu, yalanladı. Ozan Güven, “Öyle bir şey yok. Haberim bile yok. Ben üstüne bir bardak su içtim” şeklinde esprili yanıt verdi.


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