Ozan Güven: Üstüne bir bardak su içtim



"KİMSE BANA DÖNMEDİ"

"HABERİM BİLE YOK'



CEM YILMAZ VE OZAN GÜVEN'İN BENİ TAHMİN ET OYUNUNU OYNADIĞI VİDEO

Ozan Güven'e dudak uçuklatan teklif!

Fi'nin 2.sezonu Çi 3. bölüme Ozan Güven ve Serenay Sarıkaya'nın sevişme sahnesi damga vurdu

Ozan Güven fena yakalandı

Elif Bayram

filmiyle vizyona girmeye hazırlanan, önceki akşam Ece Gönen ve Neslihan Demir-Kamil Güler çiftiyle Etiler Kiliza adlı mekandaydı.TV8’de yayınlanan ‘O Ses Türkiye Yılbaşı’ programı çekimlerine katılan Ozan Güven, “Çok tatlı geçti. Yıldız Tilbe’yle ‘Kış Güneşi’ şarkısını söyledim. Çok zordu. Kimse bana dönmedi” dedi.Rol aldığı ‘Fi’ adlı dizideki Can Manay karakterinin su içme sahnelerinin dikkat çekmesi üzerine kendisine 2 milyon TL’lik reklam anlaşması geldiği iddialarını oyuncu, yalanladı. Ozan Güven, “Öyle bir şey yok. Haberim bile yok. Ben üstüne bir bardak su içtim” şeklinde esprili yanıt verdi.