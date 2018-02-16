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Ozan Tufan'a flaş transfer teklifi! Kabul etti...

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan ve Dereağzı'nda çalışmalarını sürdüren Ozan Tufan için Slavia Prag'tan teklif geldi. Transfer gerçekleşirse genç futbolcu, Stoch ile takım arkadaşı olacak.
 

Ozan Tufan'a flaş transfer teklifi! Kabul etti...
Fenerbahçe'de Aykut Kocaman tarafından kadro dışı bırakılan ve Dereağzı'nda çalışmalarını sürdüren Ozan Tufan için Slavia Prag'tan teklif geldi.
 

OZAN TUFAN TEKLİFİ KABUL ETTİ

 
Çek Cumhuriyeti temsilcisinin 22 yaşındaki orta sahayı kiralamak istediği, Fenerbahçe'nin de bu talebe sıcak baktığı öğrenildi.
 
Ozan'ın, sezon sonunda  transfer olmak için oynamak istediği ve bu nedenle de Slavia Prag'a gitmeyi kabul ettiği kaydedildi...
 

MİROSLAV STOCH İLE TAKIM ARKADAŞI OLACAK

 
Transferin resmileşmesi durumunda Fenerbahçe'den ayrılan Miroslav Stoch ile Ozan Tufan takım arkadaşı olacak. (Takvim)


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