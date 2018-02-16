Ozan Tufan'a flaş transfer teklifi! Kabul etti...

OZAN TUFAN TEKLİFİ KABUL ETTİ

MİROSLAV STOCH İLE TAKIM ARKADAŞI OLACAK

Erdinç Şahin

tarafından kadro dışı bırakılan veçalışmalarını sürdüren'tan teklif geldi.temsilcisinin 22 yaşındaki orta sahayı kiralamak istediği,'nin de bu talebe sıcak baktığı öğrenildi.Ozan'ın, sezon sonunda transfer olmak için oynamak istediği ve bu nedenle de Slavia Prag'a gitmeyi kabul ettiği kaydedildi...Transferin resmileşmesi durumunda'den ayrılantakım arkadaşı olacak. (Takvim)