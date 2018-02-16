Ozan Tufan'a flaş transfer teklifi! Kabul etti...

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman
tarafından kadro dışı bırakılan ve Dereağzı'nda
çalışmalarını sürdüren Ozan Tufan için Slavia Prag
'tan teklif geldi.
OZAN TUFAN TEKLİFİ KABUL ETTİ
Çek Cumhuriyeti
temsilcisinin 22 yaşındaki orta sahayı kiralamak istediği, Fenerbahçe
'nin de bu talebe sıcak baktığı öğrenildi.
Ozan'ın, sezon sonunda transfer olmak için oynamak istediği ve bu nedenle de Slavia Prag'a gitmeyi kabul ettiği kaydedildi...
MİROSLAV STOCH İLE TAKIM ARKADAŞI OLACAK
Transferin resmileşmesi durumunda Fenerbahçe
'den ayrılan Miroslav Stoch ile Ozan Tufan
takım arkadaşı olacak. (Takvim)
Erdinç Şahin