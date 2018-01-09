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Ozan Tufan'a resmi transfer teklifi!

Fenerbahçeli Ozan Tufan’a Bülent Uygun’un takımı Al Gharafa talip oldu. Ozan’ın aklında ise İspanya La Liga var.

Ozan Tufan'a resmi transfer teklifi!
Fenerbahçe’de kamp kadrosunun dışında bırakılarak kulüp bulması istenen Ozan Tufan’a Bülent Uygun’un takımı Al Gharafa talip oldu. Al Gharafa, Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder'ı da renklerine bağlamıştı.
 

BÜLENT UYGUN AÇIKLADI


NTV Spor’a konuşan Bülent Uygun “Ozan Tufan transfer listemizdeki futbolculardan biri. Kendisini kadroya katmak isteriz. Görüşmelerle ben ilgilenmiyorum. Yönetimimiz yürütüyor“ dedi.

Ancak alınan bilgiye göre Ozan Tufan bu teklife sıcak bakmıyor. Milli futbolcunun aklında İspanya Ligi’nin olduğu ve La Liga’dan kulüplerle temas halinde olduğu gelen bilgile arasında.
 

KAMPA GÖTÜRÜLMEDİ


Ozan Tufan ve Robin van Persie, teknik direktör Aykut Kocaman’ın raporu doğrultusunda kamp kadrosunun dışında bırakılmıştı. Takımdan gönderilmek istenen Hollandalı futbolcu da kulüpten sözleşme sonuna kadar alacaklarını tahsil etmek için pazarlıklarını sürdürüyor.


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