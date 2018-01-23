Ozan Tufan'da sürpriz gelişme!

Teknik heyetin kararıyla kadro dışı bırakılan Ozan Tufan
, Dereağzı Tesislerinde, U19
hocası Hasan Özdemir
yönetiminde bireysel çalışmalarını sürdürüyor. İspanya’nın yanı sıra Avrupa’dan birkaç kulüple görüşen fakat anlaşma sağlayamayan genç orta saha, takımda kalmak istiyor. 22 yaşındaki başarılı futbolcu, kariyerini Fenerbahçe
’de sürdürmek istediğini yönetime de iletti.
KAPTANLARDAN KOCAMAN PRES!
Yönetim, Ozan’ın kulüp bulamaması durumunda Aykut Kocaman ile bir araya gelerek bu konuyu masaya yatıracak. Öte yandan Volkan Demirel ve Mehmet Topal da genç yıldızı talama döndürmek için deneyimli hocaya pres yapıyor.
22’lik oyuncunun bu süreçte hatalarını anladığını Aykut Kocaman’a aktaran kaptanlar, affedilmesi durumunda Ozan’ın harika bir dönüş yapacağını da dile getirdi.
Sözcü
Erdinç Şahin