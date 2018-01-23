Ozan Tufan'da sürpriz gelişme!

KAPTANLARDAN KOCAMAN PRES!

Erdinç Şahin

Teknik heyetin kararıyla kadro dışı bırakılanhocasıyönetiminde bireysel çalışmalarını sürdürüyor. İspanya’nın yanı sıra Avrupa’dan birkaç kulüple görüşen fakat anlaşma sağlayamayan genç orta saha, takımda kalmak istiyor. 22 yaşındaki başarılı futbolcu, kariyerini’de sürdürmek istediğini yönetime de iletti.Yönetim, Ozan’ın kulüp bulamaması durumunda Aykut Kocaman ile bir araya gelerek bu konuyu masaya yatıracak. Öte yandan Volkan Demirel ve Mehmet Topal da genç yıldızı talama döndürmek için deneyimli hocaya pres yapıyor.22’lik oyuncunun bu süreçte hatalarını anladığını Aykut Kocaman’a aktaran kaptanlar, affedilmesi durumunda Ozan’ın harika bir dönüş yapacağını da dile getirdi.