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Ozan Tufan dönmek istiyor!

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Ozan Tufan, A takımla idman yapabilme isteğini teknik direktör Kocaman’a iletti.

Ozan Tufan dönmek istiyor!
Transfer döneminde hiçbir takımla anlaşamayan ve Dereağzı’nda tek başına çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ozan Tufan teknik heyetten haber bekliyor. Yeniden A Takım ile çalışmak isteyen genç futbolcunun teknik direktör Aykut Kocaman ile görüşerek, bu isteğini ilettiği öğrenildi.

Öte yandan bizinde kıkırdak zedelenmesi nedeniyle bir süredir takımdan uzak olan Skrtel kontrollü olarak takımla birlikte çalışmalara başladı. Ancak Slovak stoper maç eksiği nedeniyle derbide yedek soyunacak.

Hürriyet


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