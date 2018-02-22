Ozan Tufan dönmek istiyor!

Transfer döneminde hiçbir takımla anlaşamayan ve Dereağzı’nda tek başına çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe
'nin genç futbolcusu Ozan Tufan
teknik heyetten haber bekliyor. Yeniden A Takım
ile çalışmak isteyen genç futbolcunun teknik direktör Aykut Kocaman
ile görüşerek, bu isteğini ilettiği öğrenildi.
Öte yandan bizinde kıkırdak zedelenmesi nedeniyle bir süredir takımdan uzak olan Skrtel kontrollü olarak takımla birlikte çalışmalara başladı. Ancak Slovak
stoper maç eksiği nedeniyle derbide yedek soyunacak.
Hürriyet
Erdinç Şahin