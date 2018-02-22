Ozan Tufan dönmek istiyor!

Erdinç Şahin

Transfer döneminde hiçbir takımla anlaşamayan ve Dereağzı’nda tek başına çalışmalarını sürdüren'nin genç futbolcusuteknik heyetten haber bekliyor. Yenidenile çalışmak isteyen genç futbolcunun teknik direktörile görüşerek, bu isteğini ilettiği öğrenildi.Öte yandan bizinde kıkırdak zedelenmesi nedeniyle bir süredir takımdan uzak olan Skrtel kontrollü olarak takımla birlikte çalışmalara başladı. Ancakstoper maç eksiği nedeniyle derbide yedek soyunacak.