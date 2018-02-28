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Ozan Tufan fiziksel ve psikolojik olarak zor durumda

Aykut Kocaman'ın kadro dışı bıraktığı Ozan Tufan, hem fiziksel hem de psikolojik olarak zor günler yaşıyor. Teknik Direktör Aykut Kocaman, bireysel olarak çalışmalarını sürdüren genç futbolcuyu affetmeyi düşünmüyor.

Ozan Tufan fiziksel ve psikolojik olarak zor durumda
 Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın durumu belirsizliğini koruyor. Aykut Kocaman'ın kadronun dışında bıraktığı genç futbolcunun durumunda herhangi bir değişiklik olmadı.

Teknik Direktör Aykut Kocaman, şampiyonluk yarışında son viraja girilirken Ozan Tufan'ın affı konusunu gündeme almıyor. Tecrübeli çalıştırıcının bu konudaki kararının net olduğu ve herhangi bir af durumunu düşünmediği öğrenildi.

Ligde ilk devrenin ortasından bu yana oynama şansı bulamayan, Kocaman'ın kararı sonrası devre arası kampında da yer almayan Ozan Tufan'ın bu durumu, kariyeri için de büyük bir darbe olarak görülüyor...

Sezon için kilo problemleri sebebiyle eleştirilerin hedefi olan 22 yaşındaki futbolcu, hem fiziksel hem de psikolojik olarak zor günler geçiriyor.
 

BİREYSEL İDMANLARINI SÜRDÜRÜYOR


A Takım'ın dışında alt yapı takımıyla da çalışmayan Ozan Tufan, çalışmalarını bireysel olarak sürdürüyor. Ozan'ın sabah ve akşam olmak üzere çift idman yaptığı öğrenildi.
 

BEŞİKTAŞ MAÇI ÖNCESİ PAYLAŞIM


Ozan, geçtiğimiz gün oynanan Beşiktaş derbisi öncesi geçmiş yıllardan derbi fotoğrafı paylaşarak takıma destek mesajı göndermişti...

Skorer


 


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