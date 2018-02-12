Ozan Tufan geri dönüyor

TAKIMA GERİ ALINACAK İDDİASI

Erdinç Şahin

'nin genç futbolcularından4 Aralık 2017 tarihinde Süper Lig'in 11. haftasındaile oynanan ve 1-1 biten müsabakanın ardındantarafından kadro dışı bırakılmıştı.Devre arası kampı içingiden takımın kadrosunda bulunmayankendisine takım bulması istenmişti. Lig arasında yaptığı transfer görüşmelerinden olumlu sonuç alamayan 22 yaşındaki futbolcu, son olarakile anlaşma sağlamış ancak Palace oyuncususakatlanmasının ardından sol kanat mevkisine transfer gerektiğinden dolayı bu transfer gerçekleşmemişti.devre arasında herhangi bir takıma transferinin gerçekleşmemesinden dolayı Fenerbahçe'de kaldı.ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ozan Tufan'ın önümüzdeki haftalarda Teknik Direktör Aykut Kocaman tarafından affedileceği ve takımla birlikte çalışmalara başlayacağı iddia edildi.Genç futbolcunun kadro dışı kaldığı dönemlerde bireysel antrenörüyle çalışmalara devam ettiği ve özel hayatındaki yaşantısına dikkat ettiği öğrenildi.