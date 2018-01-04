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Ozan Tufan’ı Osmangazi Köprüsü yaktı


Hürriyet Gazetesi Spor Müdürü Mehmet Arslan, Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman tarafından gözden çıkarılan Ozan Tufan'ın Bursa ile olan ilişkisini kaleme aldı.

Ozan Tufan’ı Osmangazi Köprüsü yaktı
Ozan Tufan’ın sık sık Bursa’ya gittiğini ifade eden Mehmet Arslan, Ozan Tufan’ın Fenerbahçe’deki son durumunu şu sözlerle açıkladı:
 

"KOCAMAN'IN TERAZİSİ SAHA İÇİ"


Aykut Kocaman’ın felsefesini yakından tanıdığımı sanıyorum. Hiçbir oyuncunun özel hayatı ile ilgili bir yaptırım uygulamaz. Onun terazisi sahanın içidir. Eğer saha içinde başarılıysanız, saha dışındaki hayatınızdan futbolcu olarak siz sorumlusunuzdur. Aykut Kocaman değil. Bu bakımdan her futbolcu Aykut Kocaman ile çalışmak ister.
 

"OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ OZAN'I YAKTI"


Yazıya böyle uzun bir giriş yaptım. Sözü Ozan’a getireceğim. Osmangazi Köprüsü galiba Ozan Tufan’ın Fenerbahçe’deki sonunu hazırladı. İstanbul ile Bursa arasını 1 saate indiren bu köprü sayesinde Ozan soluğu hemen her gün Bursa’da alıyor. Bu konu Fenerbahçe yönetimi tarafından da yakından takip ediliyor.
 

"OZAN HER ŞEYİN FARKINDA"


Ozan, Bursa’da kendine yakışmayan bir hayat mı yaşıyor? Tabii ki hayır ama bir profesyonel oyuncunun, beslenmesinden konsantrasyonuna kadar çok dikkat etmesi gerekiyor. Fenerbahçe, Ozan’ın 24 saat boyunca Fenerbahçe’yi yaşadığına ve bunun için çalıştığına inanmıyor ne yazık ki. Zihnen takımdan koptuğuna inanıyor. Ne yazık ki Ozan da bunun farkında.” (Hürriyet)

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