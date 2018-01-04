Ozan Tufan’ı Osmangazi Köprüsü yaktı

Ozan Tufan
’ın sık sık Bursa
’ya gittiğini ifade eden Mehmet Arslan, Ozan Tufan’ın Fenerbahçe’deki
son durumunu şu sözlerle açıkladı:
"KOCAMAN'IN TERAZİSİ SAHA İÇİ"
“Aykut Kocaman
’ın felsefesini yakından tanıdığımı sanıyorum. Hiçbir oyuncunun özel hayatı ile ilgili bir yaptırım uygulamaz. Onun terazisi sahanın içidir. Eğer saha içinde başarılıysanız, saha dışındaki hayatınızdan futbolcu olarak siz sorumlusunuzdur. Aykut Kocaman değil. Bu bakımdan her futbolcu Aykut Kocaman ile çalışmak ister.
"OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ OZAN'I YAKTI"
Yazıya böyle uzun bir giriş yaptım. Sözü Ozan’a getireceğim. Osmangazi Köprüsü galiba Ozan Tufan
’ın Fenerbahçe’deki
sonunu hazırladı. İstanbul
ile Bursa
arasını 1 saate indiren bu köprü sayesinde Ozan soluğu hemen her gün Bursa’da alıyor. Bu konu Fenerbahçe
yönetimi tarafından da yakından takip ediliyor.
"OZAN HER ŞEYİN FARKINDA"
Ozan, Bursa’da kendine yakışmayan bir hayat mı yaşıyor? Tabii ki hayır ama bir profesyonel oyuncunun, beslenmesinden konsantrasyonuna kadar çok dikkat etmesi gerekiyor. Fenerbahçe, Ozan’ın 24 saat boyunca Fenerbahçe’yi yaşadığına ve bunun için çalıştığına inanmıyor ne yazık ki. Zihnen takımdan koptuğuna inanıyor. Ne yazık ki Ozan da bunun farkında.” (Hürriyet)
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Erdinç Şahin