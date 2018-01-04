Ozan Tufan’ı Osmangazi Köprüsü yaktı

"KOCAMAN'IN TERAZİSİ SAHA İÇİ"

"OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ OZAN'I YAKTI"

"OZAN HER ŞEYİN FARKINDA"

Erdinç Şahin

’ın sık sık’ya gittiğini ifade eden Mehmet Arslan,son durumunu şu sözlerle açıkladı:’ın felsefesini yakından tanıdığımı sanıyorum. Hiçbir oyuncunun özel hayatı ile ilgili bir yaptırım uygulamaz. Onun terazisi sahanın içidir. Eğer saha içinde başarılıysanız, saha dışındaki hayatınızdan futbolcu olarak siz sorumlusunuzdur. Aykut Kocaman değil. Bu bakımdan her futbolcu Aykut Kocaman ile çalışmak ister.Yazıya böyle uzun bir giriş yaptım. Sözü Ozan’a getireceğim.’ınsonunu hazırladı.ilearasını 1 saate indiren bu köprü sayesinde Ozan soluğu hemen her gün Bursa’da alıyor. Bu konuyönetimi tarafından da yakından takip ediliyor.Ozan, Bursa’da kendine yakışmayan bir hayat mı yaşıyor? Tabii ki hayır ama bir profesyonel oyuncunun, beslenmesinden konsantrasyonuna kadar çok dikkat etmesi gerekiyor. Fenerbahçe, Ozan’ın 24 saat boyunca Fenerbahçe’yi yaşadığına ve bunun için çalıştığına inanmıyor ne yazık ki. Zihnen takımdan koptuğuna inanıyor. Ne yazık ki Ozan da bunun farkında.” (Hürriyet)