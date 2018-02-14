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Ozan Tufan için af an meselesi

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'ın kadro dışı bıraktığı Ozan Tufan için af kararının an meselesi olduğu öğrenildi.

Ozan Tufan için af an meselesi
Fenerbahçeli milli futbolcu için her an af kararı çıkabilir.  Kadro dışı bırakılan ve devre arası kampında yer almayan Ozan Tufan çalışmalarını tek başına sürdürürken, yönetim ve Aykut Kocaman tarafından her an af kararının çıkabileceği öğrenildi. 
 
Ozan Tufan bu müjdeli haber için sabırsızlanıyor.
 

SAKO SAKATLANMIŞ, OZAN'IN TRANSFER YATMIŞTI


Ozan Tufan dün gece yarısı sona eren ara transfer döneminin belki de en şanssız ismiydi... Fenerbahçe'de kadro dışı kalan milli futbolcu, dün İngiliz ekibi Crystal Palace'ın kapısından döndü. Peki neler yaşandı? İki kulüp anlaştı ancak aynı saatlerde West Ham ile oynanan maçta Crystal Palace'ın Malili hücum oyuncusu Bakary Sako 41. dakikada sakatlanarak sahayı terk etti.

Crystal Palace menajeri Roy Hodgson, yaptığı açıklamada "Eğer Sako'nun sakatlığı uzun süreli olursa, onun yerine oyuncu almalıyız" açıklaması yaptı. Dün sabah Sako'dan kötü haber geldi. Ozan kötü haberi havalimanı yolunda aldı.

(TAKVİM)


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