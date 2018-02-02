Ozan Tufan için İngiltere'den umut ışığı

AYKUT KOCAMAN OZAN'I İSTEMİYOR

MAİL ATTILAR

Erdinç Şahin

Milliyet Gazetesi'nden Senad Ok'un haberine göre,ekiplerinden, transfer dönemi sona ermesine karşın'ı takip etmeyi sürdürecek.Ozan Tufan’ın İngiltere hayali gelecek sezona kaldı. Crystal Palace ile anlaşan genç futbolcunun transferi takımın golcüsü Bakary Sakho’nun sakatlanmasının ardından gerçekleşmedi.Kadrosunda sadece tek bir oyuncu için yer bulunan İngiliz ekibinin bu nedenle planlaması değişti. Bu bölgeye takviye yapan İngilizler, havalimanı yolunda olan Ozan’a bu transferden mecburen vazgeçmek zorunda olduklarını bildirdiler. Bu haber sonrası gözyaşlarını tutamayan genç futbolcu büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Premier League’de oynamak için La Liga’dan Alaves’in ve Deportivo’nun tekliflerini reddeden Ozan, İngiliz ekibine transferi gerçekleşmeyince ortada kaldı. Dün tek başına Dereağzı Tesisleri’nde çalışmalarına başlayan Ozan için son karar, Teknik Direktörtarafından verilecek. Deneyimli teknik adam daha önce futbolcuyu kadrosunda düşünmediğini ifade etmişti.Tüm bu gelişmeler yaşanırken İngiliz ekibinden bir e-mail geldi. Ozan’a gönderilen bu mail’de kulübün gelecek sezon için futbolcuyu kadrosuna katma niyetinden bahsedildi. Takım menajeri Roy Hudson’ın, Ozan’ı ikinci yarıda ilk 11’de değil uzun vadeli bir plan olarak düşündüğünün altı çizildi.Bu planda Ozan’ın adaptasyon sürecinin aşmasının ardından satın alma opsiyonunun kullanılmasından bahsedildi. Bu plan ilk etapta gerçekleşmedi. Ancak buna rağmen İngilizler Ozan’dan vazgeçmedi. Kulüp futbolcuyu yakından takip etmeyi sürdürecek. Takıma dönmesi halinde maçlarını izlemek için scoutlar gönderecek. Ozan ile irtibatta kalmak istediklerini belirten Palace yetkilileri, sezon sonuyla birlikte futbolcu için tekrar devreye girecek.