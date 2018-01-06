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Ozan Tufan’ın 8 milyon euro şaşkınlığı!

Kadro dışı bırakılarak kampa götürülmeyen Ozan Tufan, Fenerbahçe yönetiminin talebiyle yeni şok daha daha yaşadı.

Ozan Tufan’ın 8 milyon euro şaşkınlığı!
Fenerbahçe’nin kadro dışı bıraktığı ve kulüp bulmasını istediği Ozan Tufan, bir şok daha yaşadı. Sarı-Lacivertli yönetim futbolcudan 8 milyon euroluk bonservis bedeli talep etti.

Kadro dışı kaldıktan sonra kulüp arayışlarına başlayan genç futbolcu, yönetimden istenen bonservis bedelini sordu. Sarı-lacivertliler 7 milyon euroya Bursaspor’dan aldıkları Ozan için 8 milyon euro talep ettiklerini ifade etti.22 yaşındaki yıldızın görüşeceği kulüplere bu miktarı iletmesi istendi. 8 milyon euronun altında bir teklifin kabul edilmeyeceği belirtildi.
 

OZAN TUFAN ŞAŞTI KALDI


Genç futbolcu ise bu durum karşısında şaşkınlık yaşadı. İlk yarının ortalarından itibaren oynamadığını ve kadro dışı olduğunu belirtip bu kadar yüksek miktarda bir bonservis bedeli getirmenin zorluğundan bahsetti.

Sezon başındaki Avrupa macerası başarısız olan Ozan burada yaptığı görüşmelerde netice almaya çok yaklaşmıştı. İspanya’da bir takım ile anlaşan ancak transferi son anda gerçekleşmeyen futbolcu bu gelişmenin adından menajeri Ahmet Bulut ile yollarını ayırdı.

Şu an resmi bir menajeri olmayan futbolcu, bu nedenle kulüp ararken de ayrıca zorlanıyor.
 

25 MİLYON EURO


Bursaspor’dan 2015-16 sezonu başında transfer edilen Ozan Tufan’ın sözleşmesine özel bir madde konmuştu. O dönemde geleceği oldukça parlak olan ve tüm Avrupa’nın da takip olan Ozan’ın serbest kalma bedeli 25 milyon euro olarak belirlenmişti.
 

GÜNDE ÇİFT İDMAN


Sarı-lacivertli takımda kadro dışı kalıp, Antalya kampına götürülmeyen Ozan Tufan, bir yanda da sezonunun ikinci yarısına hazırlanmaya çalışıyor.

Olası bir transferde hazır olmak isteyen Ozan, Dereağzı Tesisleri’nde antrenmanlar yapıyor. 22 yaşındaki futbolcu günde çift idman ile bireysel olarak hazırlıklarını sürdürerek kendini hazır tutmaya çalışıyor.


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