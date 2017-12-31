Ozan Tufan'ın bileti kesildi! Transfer oluyor

Ozan Tufan'ın kaçamağı Aykut Kocaman'ı çıldırttı

AYKUT KOCAMAN ÜSTÜNÜ ÇİZDİ

İPLERİ KOPARAN VALBUENA DİYALOĞU

Senim Tanay

’de teknik direktörn’ın gözden çıkardığı ve yönetime “Satılabilir” raporu verdiğikariyerini Avrupa’da sürdürmek istiyor. Menajeri de genç oyuncuya İspanya ve İtalya’da kulüp arıyor.Şu ana kadar resmi bir transfer teklifi gelmeyen genç oyuncunun İspanya’nın Deportivo, Villarreal ve Real Sociedad kulüplerine önerildiği öğrenildi. Ozan'ın kiralık olarak gönderilmesinin de gündemde olduğu belirtildi. Sarı-lacivertlilerin bu satıştan gelecek parayı yeni transferlerde kullanmayı planladığı öğrenildi.Aykut Kocaman'ın, Ozan Tufan'ı gözden çıkarmasının arkasında ise oyuncunun tavırlarının olduğu öğrenildi. Deneyimli teknik adamın, oyuncusuna ne kadar yapması gerekenleri anlatsa da Ozan Tufan kendilerine söylenenleri dinlemediği ve kendi bildiğini yaptığı için biletini kestiği belirtildi. Deneyimli teknik adam tarafından yedek bırakılan Ozan, Aykut Kocaman'adeyince üstü çizildi. Ozan Tufan'ın yaşadığı bu gerginliklerin ardından gözden çıkarıldığı öğrenildi.Skorer'in aktardığına göre ise Aykut Kocaman'la Ozan Tufan arasında yaşanan ve iplerin kopmasına neden olan diyalog şöyle gerçekleşti: