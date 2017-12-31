Ozan Tufan'ın bileti kesildi! Transfer oluyor

Fenerbahçe
’de teknik direktör Aykut Kocama
n’ın gözden çıkardığı ve yönetime “Satılabilir” raporu verdiği Ozan Tufan
kariyerini Avrupa’da sürdürmek istiyor. Menajeri de genç oyuncuya İspanya ve İtalya’da kulüp arıyor.
Şu ana kadar resmi bir transfer teklifi gelmeyen genç oyuncunun İspanya’nın Deportivo, Villarreal ve Real Sociedad kulüplerine önerildiği öğrenildi. Ozan'ın kiralık olarak gönderilmesinin de gündemde olduğu belirtildi. Sarı-lacivertlilerin bu satıştan gelecek parayı yeni transferlerde kullanmayı planladığı öğrenildi.
Ozan Tufan'ın kaçamağı Aykut Kocaman'ı çıldırttı
AYKUT KOCAMAN ÜSTÜNÜ ÇİZDİ
Aykut Kocaman'ın, Ozan Tufan'ı gözden çıkarmasının arkasında ise oyuncunun tavırlarının olduğu öğrenildi. Deneyimli teknik adamın, oyuncusuna ne kadar yapması gerekenleri anlatsa da Ozan Tufan kendilerine söylenenleri dinlemediği ve kendi bildiğini yaptığı için biletini kestiği belirtildi. Deneyimli teknik adam tarafından yedek bırakılan Ozan, Aykut Kocaman'a "Sorun çıkartanlar, şikayet edenler forma giyiyor. Ben de mi böyle yapmalıyım?"
deyince üstü çizildi. Ozan Tufan'ın yaşadığı bu gerginliklerin ardından gözden çıkarıldığı öğrenildi.
İPLERİ KOPARAN VALBUENA DİYALOĞU
Skorer'in aktardığına göre ise Aykut Kocaman'la Ozan Tufan arasında yaşanan ve iplerin kopmasına neden olan diyalog şöyle gerçekleşti: Aykut Kocaman’ın futbolcuya sakatlanan Valbuena’nın yerine Aatıf’ın oynadığı ve futbolcu geriye gelmediği için Mehmet Topal ile orta sahayı güçlendirdiğini ifade etti. Bu cevaptan tatmin olmayan ve farklı bir argüman sunan Ozan, Valbuena ile sezon başından bu yana birlikte oynadığının altını çizerek “Valbuena geri mi geliyordu?” demesi üzerine zaten gerilen ipler tamamen koptu.
Senim Tanay