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Ozan Tufan'ın bileti kesildi! Transfer oluyor

Fenerbahçe’de teknik direktör Aykut Kocaman’ın uyarılarına rağmen kendi bildiği gibi hareket eden, hocasını ve kararlarını eleştiren Ozan Tufan ile yollar ayrılıyor. Genç oyuncu devre arasında kiralık ya da satılık olarak başka bir kulübe transfer olacak

31 Aralık 2017, Pazar 12:17
Ozan Tufan'ın bileti kesildi! Transfer oluyor
Fenerbahçe’de teknik direktör Aykut Kocaman’ın gözden çıkardığı ve yönetime “Satılabilir” raporu verdiği Ozan Tufan kariyerini Avrupa’da sürdürmek istiyor. Menajeri de genç oyuncuya İspanya ve İtalya’da kulüp arıyor.

Şu ana kadar resmi bir transfer teklifi gelmeyen genç oyuncunun İspanya’nın Deportivo, Villarreal ve Real Sociedad kulüplerine önerildiği öğrenildi. Ozan'ın kiralık olarak gönderilmesinin de gündemde olduğu belirtildi. Sarı-lacivertlilerin bu satıştan gelecek parayı yeni transferlerde kullanmayı planladığı öğrenildi.

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AYKUT KOCAMAN ÜSTÜNÜ ÇİZDİ

Aykut Kocaman'ın, Ozan Tufan'ı gözden çıkarmasının arkasında ise oyuncunun tavırlarının olduğu öğrenildi. Deneyimli teknik adamın, oyuncusuna ne kadar yapması gerekenleri anlatsa da Ozan Tufan kendilerine söylenenleri dinlemediği ve kendi bildiğini yaptığı için biletini kestiği belirtildi. Deneyimli teknik adam tarafından yedek bırakılan Ozan, Aykut Kocaman'a "Sorun çıkartanlar, şikayet edenler forma giyiyor. Ben de mi böyle yapmalıyım?" deyince üstü çizildi. Ozan Tufan'ın yaşadığı bu gerginliklerin ardından gözden çıkarıldığı öğrenildi.

İPLERİ KOPARAN VALBUENA DİYALOĞU

Skorer'in aktardığına göre ise Aykut Kocaman'la Ozan Tufan arasında yaşanan ve iplerin kopmasına neden olan diyalog şöyle gerçekleşti: Aykut Kocaman’ın futbolcuya sakatlanan Valbuena’nın yerine Aatıf’ın oynadığı ve futbolcu geriye gelmediği için Mehmet Topal ile orta sahayı güçlendirdiğini ifade etti. Bu cevaptan tatmin olmayan ve farklı bir argüman sunan Ozan, Valbuena ile sezon başından bu yana birlikte oynadığının altını çizerek “Valbuena geri mi geliyordu?” demesi üzerine zaten gerilen ipler tamamen koptu.
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