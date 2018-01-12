Ozan Tufan’ın hedefinde Avrupa var!

Aykut Kocaman
’ın kadro dışı bırakıp Belek Kampı
’na götürmediği Ozan Tufan’a Al-Gharafa
talip olmuştu. Bülent Uygun’un
teknik patronluğunu yaptığı Katar ekibinin genç orta saha oyuncusu için 8 milyon Dolar’ı gözden çıkarttığı iddia edilmişti. Ancak Ozan Tufan’ın bu takıma gitmeye sıcak bakmadığı öğrenildi.
"ROTAM AVRUPA"
Ozan’ın yakın çevresine, “Fenerbahçe’den
ayrılırsam rotam Avrupa olur. Avrupa’dan
bir takıma giderek kendimi ispatlamak ve ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum” dediği öğrenildi. İspanya’nın Deportivo ve Sociedad takımlarının 22 yaşındaki oyuncuyla ilgilendiği öne sürülmüştü.
Erdinç Şahin