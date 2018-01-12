Ozan Tufan’ın hedefinde Avrupa var!

"ROTAM AVRUPA"

Erdinç Şahin

’ın kadro dışı bırakıp’na götürmediğitalip olmuştu.teknik patronluğunu yaptığı Katar ekibinin genç orta saha oyuncusu için 8 milyon Dolar’ı gözden çıkarttığı iddia edilmişti. Ancak Ozan Tufan’ın bu takıma gitmeye sıcak bakmadığı öğrenildi.Ozan’ın yakın çevresine, “ayrılırsam rotam Avrupa olur.bir takıma giderek kendimi ispatlamak ve ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum” dediği öğrenildi. İspanya’nın Deportivo ve Sociedad takımlarının 22 yaşındaki oyuncuyla ilgilendiği öne sürülmüştü.