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Ozan Tufan’ın hedefinde Avrupa var!

​Ozan’ın yakın çevresine, “Fenerbahçe’den ayrılırsam rotam Avrupa olur. Avrupa’dan bir takıma giderek kendimi ispatlamak ve ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum” dediği öğrenildi.

Ozan Tufan’ın hedefinde Avrupa var!
Aykut Kocaman’ın kadro dışı bırakıp Belek Kampı’na götürmediği Ozan Tufan’a Al-Gharafa talip olmuştu. Bülent Uygun’un teknik patronluğunu yaptığı Katar ekibinin genç orta saha oyuncusu için 8 milyon Dolar’ı gözden çıkarttığı iddia edilmişti. Ancak Ozan Tufan’ın bu takıma gitmeye sıcak bakmadığı öğrenildi.
 

"ROTAM AVRUPA"


Ozan’ın yakın çevresine, “Fenerbahçe’den ayrılırsam rotam Avrupa olur. Avrupa’dan bir takıma giderek kendimi ispatlamak ve ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum” dediği öğrenildi. İspanya’nın Deportivo ve Sociedad takımlarının 22 yaşındaki oyuncuyla ilgilendiği öne sürülmüştü.
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