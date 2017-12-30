Ozan Tufan'ın kaçamağı Aykut Kocaman'ı çıldırttı

SÜREKLİ YERİNDE SAYIYOR

DURUM 6 MAÇTIR AYNI

ALPER İLE ÇAPKINLIK TURUNDA

KAMPA GÖTÜRÜLMÜYOR

Senim Tanay

'ninile oynadığı maçın ardından oynanan 6 lig maçında bir dakika bile süre alamayan, kariyerinin en zor günlerini geçiriyor., 18 yaşındaki Oğuz Kağan Güçtekin'e bile şans verirken Ozan'ı hep görmezden geldi. Aykut Kocaman "Nedenini kendisi biliyor, ona söyledim" dedi. Bu sorunun ısrarla kendisine sorulmaya devam edilmesi üzerine ise "Her şeyi açıklamak zorunda değilim" ifadelerini kullandı.Peki neydi Ozan'ı kulübeye hapseden? Birçok şey yazılıp çizildi. Aykut Kocaman'ı hedef alan sözler sarf ettiği bile söylendi. Gerçek ise yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Ozan'ı yedek kalmaya mahkum eden şey, bir türlü seviyeye atlayamaması... Dalgın oynaması, adamını kovalamaması, geri dönüşlerde yavaş kalması, onu gözden düşüren en önemli etkenler oldu.Fotomaç'ın haberine göre Aykut Kocaman'ın defalarca kendisini uyarsa da gelişim sağlayamadı. Aykut Kocaman'ın Ozan'a son görüşmesinde, "Böyle devam edersen hep kulübede oturacaksın" diyerek uyardığı ortaya çıktı. Ozan Tufan, ligde oynanan ve 1-1 biten Osmanlıspor maçından sonra hep aynı fotoğrafı verdi: Umudunu yitirmiş bir şekilde kulübede otururken.Bir haftalık tatilde özel çalışma programı verilen Ozan'ın, kendisini geliştirmek yerine takım arkadaşı Alper Potuk'la geceleri çapkınlık turuna çıkması ve basında fotoğraflarının yer alması ise bardağı iyice taşırdı. Yönetimin ifadelerini alacağı iki yıldıza para cezası çıkması bekleniyor. Aykut Kocaman'ın özellikle Ozan'a çok kızdığı öğrenildi.