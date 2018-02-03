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Ozan Tufan'ın kulağı Samandıra’da

Ozan Tufan, Avrupa’da kendisine kulüp bulamadı. Kadro dışı olduğu için Dereağzı’nda idmanlara tek başına devam eden genç oyuncu artık Aykut Kocaman’ın kendisini affedip Samandıra’ya çağırmasını bekliyor.

03 Şubat 2018, Cumartesi 12:38
Ozan Tufan'ın kulağı Samandıra’da
Ozan Tufan, Avrupa’da kendisine kulüp bulamadı. Kadro dışı olduğu için Dereağzı’nda idmanlara tek başına devam eden genç oyuncu artık Aykut Kocaman’ın kendisini affedip Samandıra’ya çağırmasını bekliyor.

Kocaman’dan henüz bu yönde bir hamle gelmedi. Ozan, antrenör Hasan Özdemir yönetiminde, görev verilmesi halinde hazır olmak için çalışmalarını düzenli olarak sürdürüyor.
 

TEKRAR KADROYA GİREBİLİR


Aykut Kocaman, devre arası transfer döneminde transfer gerçekleştiremeyen Ozan Tufan'ı tekrar kadroya alabilir.

Ozan Tufan'ın, sezon sonuna dek, 5 ay boyunca futboldan uzak kalmaması adına affına sıcak bakılıyor

Genç futbolcu 7 milyon euro satın alma opsiyonlu kiralık olarak Crystal Palace'a gitmeye hazırlanıyordu. Ancak aynı gece oynanan maçta Sako'nun sakatlığı sebebiyle Crystal Palace Ozan Tufan'dan vazgeçti ve kanat oyuncusu aramaya başladı.

Uçak bileti ve vize dahi hazır olan Ozan Tufan, Fenerbahçe'de kalmış oldu.

 


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