Ozan Tufan'ın kulağı Samandıra’da

TEKRAR KADROYA GİREBİLİR

Erdinç Şahin

, Avrupa’da kendisine kulüp bulamadı. Kadro dışı olduğu içinidmanlara tek başına devam eden genç oyuncu artıkkendisini affedip Samandıra’ya çağırmasını bekliyor.Kocaman’dan henüz bu yönde bir hamle gelmedi. Ozan, antrenöryönetiminde, görev verilmesi halinde hazır olmak için çalışmalarını düzenli olarak sürdürüyor.Aykut Kocaman, devre arası transfer döneminde transfer gerçekleştiremeyen'ı tekrar kadroya alabilir.Ozan Tufan'ın, sezon sonuna dek, 5 ay boyunca futboldan uzak kalmaması adına affına sıcak bakılıyorGenç futbolcu 7 milyon euro satın alma opsiyonlu kiralık olarak'a gitmeye hazırlanıyordu. Ancak aynı gece oynanan maçta Sako'nun sakatlığı sebebiyle'dan vazgeçti ve kanat oyuncusu aramaya başladı.Uçak bileti ve vize dahi hazır olan'de kalmış oldu.