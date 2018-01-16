Ozan Tufan’ın yeni adresi belli oldu!

AHMET BULUT'LA YOLLARINI AYIRDI

FEDAKÂRLIK YAPIYOR

Erdinç Şahin

'un takımıteklifini de geri çeviren genç oyuncu bir süredir Avrupa ekipleri ile temas halindeydi.Leganes takımınınsezon sonuna kadar kiralamak istediği, görüşmelerin olumlu geçtiği öğrenildi. Eğer bir aksilik yaşanmazsa Ozan'ın yeni takımıolacak.ile yollarını ayıran Ozan, kısa bir süre önce Perisic, Kalinic ve Handanovic gibi isimlerin menajerliğini yapan Fali Ramadani ile anlaşmıştı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen Ramadani ardından yeni futbolcusu adına İspanyol ve İngilizlerle görüşmeleri yürütüyordu. Özellikle La Liga ekiplerinden Leganes'in Ozan Tufan ile yakından ilgilendiği, genç oyuncunun da gelen teklife olumlu yanıt verdiği öğrenildi. Şu an ligde 12. sırada bulunan Leganes'in Ozan'ı satın alma opsiyonuyla kiralamayı planladığı bildirildi.Fenerbahçe'de yıllık 1,5 milyon euro garanti ücret kazanan Ozan Tufan, maç başları da eklendiğinde toplamda 2 milyon euroluk net gelirin sahibi oluyordu. Genç futbolcu, kariyerini Avrupa'da sürdürebilmek adına bu maaşından daha azına bir Avrupa takımına gitmeye hazır.Paranın kendisi için ikinci planda olduğunu ifade eden futbolcunun bu yüzden İspanya'da top koşturması yüksek ihtimal olarak gözüküyor.Sezon başı İspanya'ya transferi son anda gerçekleşmeyen Ozan, yaz aylarında İspanyolca dersleri bile almıştı.Bu arada milli futbolcunun, yurt içinde birçok takımla adı geçmişti. Ozan, Türkiye'de sadece Fenerbahçe'de oynayacağını belirtip dolaylı yoldan gelen teklifleri geri çevirerek rotayı Avrupa'ya kırdı.(Milliyet)