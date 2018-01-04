Ozan Tufan'ın yerine Taider geliyor

Erdinç Şahin

Sarı-Lacivertliler,'nınorta saha oyuncusuiçin temaslarını sıklaştırdı. 25 yaşındaki oyuncu,ayrılmak istiyor.Oyuncunun talipleri arasındade bulunuyor. Oyunun iki yönünü de oynayabilen, Grenoble altyapısından yetişmiş ve geleceğin yıldız adaylarından gösterilmişti.2013 yılında İnter'in kadrosuna kattığı oyuncu,'da kiralık olarak forma giydikten sonratransfer oldu.Bologna'nın, 3 veya 4 milyon Avro bedelle elinden çıkarmak istediği oyuncunun yerini doldurmak için çalışmalarına başladığı İtalyan basınındaki haberlerde yer aldı.