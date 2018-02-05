Ozan Tufan neden kadro dışı bırakıldı?

BASINA BİLGİ Mİ SIZDIRIYOR?

Erdinç Şahin

'nin genç futbolcusu’da kendisine kulüp bulamadı. Kadro dışı olduğu için’nda idmanlara tek başına devam eden genç oyuncu artık’ın kendisini affedip Samandıra’ya çağırmasını bekliyor.Ozan Tufan'ın neden kadro dışı kaldığı sır gibi saklanırken; Ozan'ın soyunma odasında ve takım içerisindeki görüşmeleri medyaya sızdırdığı iddia edildi.Aykut Kocaman'ın henüz bu konuda açıklama yapmaması bu iddiaları güçlendiriyor.Antrenör Hasan Özdemir yönetiminde çalışmalarını sürdüren Ozan Tufan bu sezon Fenerbahçe ile 14 resmi maça çıktı, 5 gole katkıda bulundu.Genç orta saha, 3 gol atıp 2 de asist yaptı.