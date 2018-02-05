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Ozan Tufan neden kadro dışı bırakıldı?

Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman'ın flaş kararıyla kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'a yeni bir şans doğuyor.

Ozan Tufan neden kadro dışı bırakıldı?
Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ozan TufanAvrupa’da kendisine kulüp bulamadı. Kadro dışı olduğu için Dereağzı’nda idmanlara tek başına devam eden genç oyuncu artık Aykut Kocaman’ın kendisini affedip Samandıra’ya çağırmasını bekliyor. 
 

BASINA BİLGİ Mİ SIZDIRIYOR?


Ozan Tufan'ın neden kadro dışı kaldığı sır gibi saklanırken; Ozan'ın soyunma odasında ve takım içerisindeki görüşmeleri medyaya sızdırdığı iddia edildi.

Aykut Kocaman'ın henüz bu konuda açıklama yapmaması bu iddiaları güçlendiriyor. 

Antrenör Hasan Özdemir yönetiminde çalışmalarını sürdüren Ozan Tufan bu sezon Fenerbahçe ile 14 resmi maça çıktı, 5 gole katkıda bulundu. 

Genç orta saha, 3 gol atıp 2 de asist yaptı.

Ajansspor


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