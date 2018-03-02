Ozan Tufan takımla çalışmalara başladı

OZAN İDMANDA

Erdinç Şahin

Teknik direktöryönetimindeki antrenman saat 11.00'de başladı. Dün akşam Kupadakimaçının on birinde başlayan oyuncular rejenerasyon çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı. Diğer oyuncular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladıkları antrenmanı 2 ayrı grup halinde gerçekleştirdikleri 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdürdü. Pas çalışmasının ardından antrenman dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı.Bu arada uzun süredir takımdan ayrı çalışanda, teknik direktör'ın isteği doğrultusunda takımla çalışmaya çıktı.maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmalarla tamamlayacak.