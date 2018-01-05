Ozan Tufan ve Van Persie'ye transfer izni çıktı

"KENDİNİZE KULÜP BULUN"

Erdinç Şahin

’e verilen arada çalışmalarına Antalya'da başladı.yönetiminde sabah saatlerinde ilk antrenmanına çıkan Sarı-Lacivertliler, açma germe ve düz koşuyla çalışmalarına başladı.İdman, minyatür kale maç ile devam etti.rehabilitasyon çalışması yaptı. Kadro dışı bulunan'a da yönetim tarafından kendilerine kulüp bulmaları için izin verildi. Öte yandan ülkelerinde bulunan’nın ise yol izni nedeniyle bir günlük aranın ardından kampa katılacağı öğrenildi.İHA