Ozan Tufan ve Van Persie'ye transfer izni çıktı

Fenerbahçe
, Süper Lig
’e verilen arada çalışmalarına Antalya'da başladı. Teknik Direktör Aykut Kocaman
yönetiminde sabah saatlerinde ilk antrenmanına çıkan Sarı-Lacivertliler, açma germe ve düz koşuyla çalışmalarına başladı.
"KENDİNİZE KULÜP BULUN"
İdman, minyatür kale maç ile devam etti. Fenerbahçe’de Janssen, İsmail, Dirar ve Mehmet Ekici
rehabilitasyon çalışması yaptı. Kadro dışı bulunan Robin Van Persie ve Ozan Tufan
'a da yönetim tarafından kendilerine kulüp bulmaları için izin verildi. Öte yandan ülkelerinde bulunan Giuliano ve Josef de Souza
’nın ise yol izni nedeniyle bir günlük aranın ardından kampa katılacağı öğrenildi.
İHA
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Erdinç Şahin