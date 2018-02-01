Ozan Tufan yıkıldı kaldı, gözyaşlarını tutamadı…

OZAN TUFAN YIKILDI KALDI

SAKO SAKATLANDI, TRANSFER YATTI

Erdinç Şahin

Milli futbolcu Ozan Tufan 10:40 uçağına bilet aldı, saat 08.00’de vizesi geldi… Havalimanı yolundatransferden vazgeçtiği haberi gelincegözyaşlarına hakim olamadı.Bu gelişmenin ardından büyük moral bozukluğu yaşayan’ın yüzünü güldüren haber kulüpten geldi.Teknik direktörkampına götürmediği oyuncusu ile yeni bir görüşme yapacak ve son kararını verecek. Kocaman, 5 ay futboldan uzak kalmaması adına 22 yaşındaki yıldızın affına sıcak bakıyor.dün gece yarısı sona eren ara transfer döneminin belki de en şanssız ismiydi…kadro dışı kalan milli futbolcu, dün İngiliz ekibikapısından döndü. Peki neler yaşandı? İki kulüp anlaştı ancak aynı saatlerde West Ham ile oynanan maçta Crystal Palace’ın Malili hücum oyuncusu41. dakikada sakatlanarak sahayı terk etti.Crystal Palace menajeri Roy Hodgson, yaptığı açıklamada “Eğer Sako’nun sakatlığı uzun süreli olursa, onun yerine oyuncu almalıyız” açıklaması yaptı. Dün sabah Sako'nun sakatlığının uzayacağı bildirildi. Ozan kötü haberi havalimanı yolunda aldı.