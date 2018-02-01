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Ozan Tufan yıkıldı kaldı, gözyaşlarını tutamadı…

Fenerbahçe önceki gece Crystal Palace kulübüyle Ozan Tufan'ın 7 milyon Euro satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralanması konusunda el sıkıştı.

Ozan Tufan yıkıldı kaldı, gözyaşlarını tutamadı…
Milli futbolcu Ozan Tufan 10:40 uçağına bilet aldı, saat 08.00’de vizesi geldi… Havalimanı yolunda Crystal Palace’ın transferden vazgeçtiği haberi gelince Ozan Tufan gözyaşlarına hakim olamadı.
 

OZAN TUFAN YIKILDI KALDI


Bu gelişmenin ardından büyük moral bozukluğu yaşayan Ozan Tufan’ın yüzünü güldüren haber kulüpten geldi.

Teknik direktör Aykut Kocaman, Antalya kampına götürmediği oyuncusu ile yeni bir görüşme yapacak ve son kararını verecek. Kocaman, 5 ay futboldan uzak kalmaması adına 22 yaşındaki yıldızın affına sıcak bakıyor.
 

SAKO SAKATLANDI, TRANSFER YATTI


Ozan Tufan dün gece yarısı sona eren ara transfer döneminin belki de en şanssız ismiydi… Fenerbahçe’de kadro dışı kalan milli futbolcu, dün İngiliz ekibi Crystal Palace’ın kapısından döndü. Peki neler yaşandı? İki kulüp anlaştı ancak aynı saatlerde West Ham ile oynanan maçta Crystal Palace’ın Malili hücum oyuncusu Bakary Sako 41. dakikada sakatlanarak sahayı terk etti.

Crystal Palace menajeri Roy Hodgson, yaptığı açıklamada “Eğer Sako’nun sakatlığı uzun süreli olursa, onun yerine oyuncu almalıyız” açıklaması yaptı. Dün sabah Sako'nun sakatlığının uzayacağı bildirildi. Ozan kötü haberi havalimanı yolunda aldı.


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