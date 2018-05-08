Özbekistan'dan Türk iş adamlarına iş birliği çağrısı



"İKİLİ TİCARET HACMİNİN 5 MİLYAR DOLARA ÇIKARILMASI ÇOK GERÇEKÇİ"



"İŞ BİRLİĞİNİ DAHA DA GELİŞTİREBİLİRİZ"



"TÜRKİYE'NİN DENEYİMLERİNDEN YARARLANMAK İSTİYORUZ"

Can Hakman

'ın'a gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu ziyaretin uzun yıllardır beklendiğini ifade etti.Erdoğan'ın son Özbekistan ziyaretinin çok üst düzeyde gerçekleştiğini ifade eden İkramov, "Böyle bir ziyaret, Özbekistan'ın bağımsızlık yıllarında olmamıştı." dedi.İkramov, ziyaretten çok memnun kaldıklarını ve beklediklerinden fazlasını bulduklarını dile getirerek ziyaret kapsamında imzalanan anlaşmaların ikili ilişkileri şimdiye kadar hiç görülmemiş şekilde üst seviyeye çıkaracağını kaydetti."İkili ticaret hacminin 5 milyar dolara çıkarılması çok gerçekçi"Cumhurbaşkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen iş forumunun önemine işaret eden İkramov, forumda iki cumhurbaşkanının da iş birliğinin geliştirilmesi konusunda siyasi iradelerini ortaya koyduğunu, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in yaptığı konuşmayla ikili ilişkilerde yaşanan durgunluk döneminden kalma bazı tedirginlikleri ve soru işaretlerini Türk iş adamlarının kafasından sildiğini söyledi.Atham İkramov, Özbekistan ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin 2017'de yüzde 31,8 artışla 1,5 milyar dolara, bu yılın ilk çeyreğinde ise yüzde 20 artışla 400 milyon dolara ulaştığını, rakamın önümüzdeki yıllarda 5 milyar dolara çıkarılması hedefinin çok gerçekçi olduğunu belirtti.Türk iş adamlarının, vergi ve gümrük imtiyazlarının verildiği serbest ekonomik bölgelerde yatırım yapmaya ilgi gösterdiğini ifade eden İkramov, son olarak inşaat, plastik ve halı üretimi yapacak 3 Türk şirketinin Ürgüt serbest ekonomik bölgesinde çalışmalara başladığını bildirdi.İkramov, Özbekistan'ın vergi ve gümrük politikalarını yeniden gözden geçirdiğini, iş adamları için çok büyük kolaylıklar sağlayacağını ifade ederek, "Türkiye ile büyük bir deneyime sahip olduğu tekstil, petrokimya, inşaat, eczacılık, tarım ve turizm alanlarında iş birliğini daha da geliştirebiliriz." dedi.Özbekistan'ın Türkiye'nin tekstil alanındaki markalaşma tecrübesinden istifade etmek istediğini dile getiren İkramov, turizm altyapısının geliştirilmesine önem veren ve yakın dönemde çok sayıda otel inşa etmeyi hedefleyen Özbekistan için Türkiye'nin inşaat alanındaki tecrübesinin çok faydalı olacağını vurguladı.Son 20 yılda turizm alanında büyük bir atılım gerçekleştiren Türkiye'nin turizm alanındaki deneyimlerinden yararlanmak istediklerini ifade eden İkramov, Türk şirketleri ile eczacılık sektöründe iş birliği yapmaya da önem verdiklerini söyledi.Atham İkramov, Özbekistan'ın Türk vatandaşlarına vize muafiyeti tanımasının tüm alanlarda ikili ilişkilerin hızla gelişmesine hizmet edeceğini belirtti. İkramov, yakın gelecekte Buhara ve Karşı şehirlerine uçak seferleri başlatılmasının iki ülke arasındaki ticari ve diğer alanlardaki iş birliğinin daha da gelişmesine katkıda bulunacağını kaydetti.İkramov, petrokimya, eczacılık, tarım ve diğer alanlarda Türkiye'nin deneyimlerinden yararlanmak istediklerini, bu alanlarda iş birliğinin hayata geçirilmesi durumunda 32 milyon nüfusu olan Özbekistan ile 81 milyon nüfusa sahip Türkiye'nin büyük bir ortak pazar oluşturabileceğini vurguladı.Türk iş adamlarını Özbekistan'a yatırım yapmaya davet eden İkramov, "Türk iş adamlarına kapımız her zaman açık ancak erken davranmazsanız piyasada yer kalmaz. Güney Kore, Rusya, Çin ve diğer ülkelerden iş adamları Özbekistan'a ilgi gösteriyor. Ancak Türkiye ile bizlerin birleştiren şeyler var. Dilimiz, dinimiz ve ortak değerlerimiz var. Türkler Özbekistan'a 'ata yurdu' diyor." şeklinde konuştu.