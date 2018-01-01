Özcan Deniz 6 aylık hamile sevgilisi Feyza Aktan ile poz verdi

POSTA/ALİ KESER



KAHKAHA ATTI

Özcan Deniz'den Öteki Taraf çağrısı!

Özcan Deniz'in hamile sevgilisi Feyza Aktan kıyameti kopardı

Özcan Deniz'e galada şok

Elif Bayram

Kıbrıs’a bir arkadaşının yanına gidençok neşeliydi. Özcan Deniz X Ray’in önüne geldiklerinde görevlinin yanına gidip eşinin hamile olduğunu, cihazdan geçmemesi gerektiğini söyledi. Erkek bebek bekleyen Feyza Aktan’ın karnı fazla büyümemişti.nikahın ne zaman ve nerede olacağı konusunda bilgi vermedi. Oyuncu “Beykoz Konakları’ndan 1.5 milyon dolara villa aldığınız doğru mu?” sorusu karşısında ise kahkaha ile güldü. Özcan Deniz kısa bir süre önce Zekeriyaköy’de lüks villa almıştı.Öte yandanbirlikte seyahat ettiği Burçin Birben’in oğlu Berat’ı kucağından indirmedi.