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Özcan Deniz 6 aylık hamile sevgilisi Feyza Aktan ile poz verdi

Özcan Deniz (45) 6 aylık hamile sevgilisi Feyza Aktan (25) ile önceki akşam İstanbul Atatürk Havalimanı’nda görüntülendi

Özcan Deniz 6 aylık hamile sevgilisi Feyza Aktan ile poz verdi
POSTA/ALİ KESER

Kıbrıs’a bir arkadaşının yanına giden Özcan Deniz ve Feyza Aktan çok neşeliydi. Özcan Deniz X Ray’in önüne geldiklerinde görevlinin yanına gidip eşinin hamile olduğunu, cihazdan geçmemesi gerektiğini söyledi. Erkek bebek bekleyen Feyza Aktan’ın karnı fazla büyümemişti.


KAHKAHA ATTI


Özcan Deniz nikahın ne zaman ve nerede olacağı konusunda bilgi vermedi. Oyuncu “Beykoz Konakları’ndan 1.5 milyon dolara villa aldığınız doğru mu?” sorusu karşısında ise kahkaha ile güldü. Özcan Deniz kısa bir süre önce Zekeriyaköy’de lüks villa almıştı.


Öte yandan Özcan Deniz birlikte seyahat ettiği Burçin Birben’in oğlu Berat’ı kucağından indirmedi.



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