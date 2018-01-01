Özcan Deniz 6 aylık hamile sevgilisi Feyza Aktan ile poz verdi

POSTA/ALİ KESER
Kıbrıs’a bir arkadaşının yanına giden Özcan Deniz ve Feyza Aktan
çok neşeliydi. Özcan Deniz X Ray’in önüne geldiklerinde görevlinin yanına gidip eşinin hamile olduğunu, cihazdan geçmemesi gerektiğini söyledi. Erkek bebek bekleyen Feyza Aktan’ın karnı fazla büyümemişti.
Özcan Deniz
KAHKAHA ATTI
nikahın ne zaman ve nerede olacağı konusunda bilgi vermedi. Oyuncu “Beykoz Konakları’ndan 1.5 milyon dolara villa aldığınız doğru mu?” sorusu karşısında ise kahkaha ile güldü. Özcan Deniz kısa bir süre önce Zekeriyaköy’de lüks villa almıştı.
Öte yandan Özcan Deniz
birlikte seyahat ettiği Burçin Birben’in oğlu Berat’ı kucağından indirmedi.
Özcan Deniz'den Öteki Taraf çağrısı!
Özcan Deniz'in hamile sevgilisi Feyza Aktan kıyameti kopardı
Özcan Deniz'e galada şok
Elif Bayram