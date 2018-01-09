Özcan Deniz, Feyza Aktan ile evlilik sözleşmesi yapacak



120 BİN TL ALIYOR



ERKEK BEBEKLERİ OLACAK

Özcan Deniz 6 aylık hamile sevgilisi Feyza Aktan ile poz verdi

Özcan Deniz'in sevgilisi Feyza Aktan kimdir ve kaç yaşında?

Magazin Turu: Özcan Deniz'in sevgilisi Feyza Aktan çıldırdı

Özcan Deniz'den Feyza Aktan'la ilk fotoğraf

İdil Janet Demiray

Oyuncu ve şarkıcıve sevgilisi, oğulları doğmadan önce evlenecek.Özcan Deniz’in nikahtan önce Feyza Aktan ile evlilik sözleşmesi yapacağı ortaya çıktı. Özcan Deniz son oynadığı diziden bölüm başına 120 bin TL alıyor.Kıbrıs’a bir arkadaşının yanına gidenbirlikte görüntülenmişti. Özcan Deniz X Ray’in önüne geldiklerinde görevlinin yanına gidip eşinin hamile olduğunu, cihazdan geçmemesi gerektiğini söylemişti.Erkek bebek bekleyen Feyza Aktan’ın karnı fazla büyümemişti.