Özcan Deniz, Feyza Aktan ile evlilik sözleşmesi yapacak

Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz
ve sevgilisi Feyza Aktan
, oğulları doğmadan önce evlenecek.
120 BİN TL ALIYOR
Özcan Deniz’in nikahtan önce Feyza Aktan ile evlilik sözleşmesi yapacağı ortaya çıktı. Özcan Deniz son oynadığı diziden bölüm başına 120 bin TL alıyor.
ERKEK BEBEKLERİ OLACAK
Kıbrıs’a bir arkadaşının yanına giden Özcan Deniz ve Feyza Aktan
birlikte görüntülenmişti. Özcan Deniz X Ray’in önüne geldiklerinde görevlinin yanına gidip eşinin hamile olduğunu, cihazdan geçmemesi gerektiğini söylemişti.
Erkek bebek bekleyen Feyza Aktan’ın karnı fazla büyümemişti.
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İdil Janet Demiray