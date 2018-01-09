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Özcan Deniz, Feyza Aktan ile evlilik sözleşmesi yapacak

45 yaşındaki Özcan Deniz’in, 25 yaşındaki sevgilisi Feyza Aktan 5.5 aylık hamile

Özcan Deniz, Feyza Aktan ile evlilik sözleşmesi yapacak
Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz ve sevgilisi Feyza Aktan, oğulları doğmadan önce evlenecek.


120 BİN TL ALIYOR


Özcan Deniz’in nikahtan önce Feyza Aktan ile evlilik sözleşmesi yapacağı ortaya çıktı. Özcan Deniz son oynadığı diziden bölüm başına 120 bin TL alıyor. 


ERKEK BEBEKLERİ OLACAK


Kıbrıs’a bir arkadaşının yanına giden Özcan Deniz ve Feyza Aktan birlikte görüntülenmişti. Özcan Deniz X Ray’in önüne geldiklerinde görevlinin yanına gidip eşinin hamile olduğunu, cihazdan geçmemesi gerektiğini söylemişti.



Erkek bebek bekleyen Feyza Aktan’ın karnı fazla büyümemişti.

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