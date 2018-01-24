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Özcan Deniz hamile sevgilisi Feyza Aktan'ı eski sevgilisi Buse Narcı ile aldattı mı?

Kendisinden 20 yaş küçük sevgilisi Feyza Aktan'la nikâh masasına oturmaya hazırlanan Özcan Deniz'in müstakbel eşini eski sevgilisi Buse Narcı ile aldattığı iddia edildi

24 Ocak 2018, Çarşamba 15:33
Özcan Deniz hamile sevgilisi Feyza Aktan'ı eski sevgilisi Buse Narcı ile aldattı mı?
Özcan Deniz 1.5 yıldır aşk yaşadığı hamile sevgilisi Feyza Aktan ile nikah masasına oturmaya hazırlanıyordu. Düğün hazırlıklarına başlayan çiftin arası açıldı.

Magazin D programında yayınlanan habere göre; Özcan Deniz müstakbel eşini eski sevgilisi Buse Narcı ile aldattı. 22 Ocak Pazartesi günü Maslak'ta bulunan bir otelde buluşan eski sevgililer kameralara yakalandı.

Uzun süre aşk yaşayan Buse Narcı ve Özcan Deniz 1.5 yıl önce ayrılmıştı. 


İLK AÇIKLAMA BUSE NARCI'DAN GELDİ


Özcan Deniz ile aşk yaşadığı iddia edilen Buse Narcı çıkan haberlerin ardından ilk kez konuştu. Sosyal medya hesabından haberleri yalanlayan Buse Narcı şunları söyledi: 

"Bugün hakkımda çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır ve tamamen asılsızdır. Basın mensuplarından rica ediyorum bu tarz haberlere itibar etmeyin. Kendisiyle bir yıldır görüşmüyorum. Yakında çocuğu olacaktır. Onun ve benim ailemi düşünerek hareket etmenizi bekliyorum, bütün basın mensubu arkadaşlardan…"


EVLİLİK SÖZLEŞMESİ Mİ ARALARINI AÇTI?


Öte yandan geçen haftalarda Özcan Deniz’in nikahtan önce Feyza Aktan ile evlilik sözleşmesi yapacağı ortaya çıktı. Evlilik sözleşmesi haberleri, 'Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın arasını evlilik sözleşmesi mi açtı?' sorusunu akıllara getirdi.


NOT: Özcan Deniz son oynadığı diziden bölüm başına 120 bin TL alıyor. 


ERKEK BEBEKLERİ OLACAK


Kıbrıs’a bir arkadaşının yanına giden Özcan Deniz ve Feyza Aktan birlikte görüntülenmişti. Özcan Deniz X Ray’in önüne geldiklerinde görevlinin yanına gidip eşinin hamile olduğunu, cihazdan geçmemesi gerektiğini söylemişti.




Erkek bebek bekleyen Feyza Aktan’ın karnı fazla büyümemişti.


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