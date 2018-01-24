Özcan Deniz hamile sevgilisi Feyza Aktan'ı eski sevgilisi Buse Narcı ile aldattı mı?

Özcan Deniz
1.5 yıldır aşk yaşadığı hamile sevgilisi Feyza Aktan
ile nikah masasına oturmaya hazırlanıyordu. Düğün hazırlıklarına başlayan çiftin arası açıldı.
Magazin D programında yayınlanan habere göre; Özcan Deniz
müstakbel eşini eski sevgilisi Buse Narcı
ile aldattı. 22 Ocak Pazartesi günü Maslak'ta bulunan bir otelde buluşan eski sevgililer kameralara yakalandı.
Uzun süre aşk yaşayan Buse Narcı ve Özcan Deniz
1.5 yıl önce ayrılmıştı.
Özcan Deniz
İLK AÇIKLAMA BUSE NARCI'DAN GELDİ
ile aşk yaşadığı iddia edilen Buse Narcı çıkan haberlerin ardından ilk kez konuştu. Sosyal medya hesabından haberleri yalanlayan Buse Narcı
şunları söyledi:
"Bugün hakkımda çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır ve tamamen asılsızdır. Basın mensuplarından rica ediyorum bu tarz haberlere itibar etmeyin. Kendisiyle bir yıldır görüşmüyorum. Yakında çocuğu olacaktır. Onun ve benim ailemi düşünerek hareket etmenizi bekliyorum, bütün basın mensubu arkadaşlardan…"
EVLİLİK SÖZLEŞMESİ Mİ ARALARINI AÇTI?
Öte yandan geçen haftalarda Özcan Deniz’in
nikahtan önce Feyza Aktan
ile evlilik sözleşmesi yapacağı ortaya çıktı. Evlilik sözleşmesi haberleri, 'Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın arasını evlilik sözleşmesi mi açtı?' sorusunu akıllara getirdi.
NOT:
Özcan Deniz son oynadığı diziden bölüm başına 120 bin TL alıyor.
ERKEK BEBEKLERİ OLACAK
Kıbrıs’a bir arkadaşının yanına giden Özcan Deniz ve Feyza Aktan
birlikte görüntülenmişti. Özcan Deniz X Ray’in önüne geldiklerinde görevlinin yanına gidip eşinin hamile olduğunu, cihazdan geçmemesi gerektiğini söylemişti.
Erkek bebek bekleyen Feyza Aktan’ın
karnı fazla büyümemişti.
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Elif Bayram