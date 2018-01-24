Özcan Deniz hamile sevgilisi Feyza Aktan'ı eski sevgilisi Buse Narcı ile aldattı mı?



İLK AÇIKLAMA BUSE NARCI'DAN GELDİ



EVLİLİK SÖZLEŞMESİ Mİ ARALARINI AÇTI?



ERKEK BEBEKLERİ OLACAK

Özcan Deniz ile Şebnem Schaefer'in 'biseksüel' davasında karar çıktı

Özcan Deniz, Feyza Aktan ile evlilik sözleşmesi yapacak

Özcan Deniz 6 aylık hamile sevgilisi Feyza Aktan ile poz verdi

Elif Bayram

1.5 yıldır aşk yaşadığı hamile sevgilisiile nikah masasına oturmaya hazırlanıyordu. Düğün hazırlıklarına başlayan çiftin arası açıldı.Magazin D programında yayınlanan habere göre;müstakbel eşini eski sevgilisiile aldattı. 22 Ocak Pazartesi günü Maslak'ta bulunan bir otelde buluşan eski sevgililer kameralara yakalandı.Uzun süre aşk yaşayan1.5 yıl önce ayrılmıştı.ile aşk yaşadığı iddia edilen Buse Narcı çıkan haberlerin ardından ilk kez konuştu. Sosyal medya hesabından haberleri yalanlayanşunları söyledi:"Bugün hakkımda çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır ve tamamen asılsızdır. Basın mensuplarından rica ediyorum bu tarz haberlere itibar etmeyin. Kendisiyle bir yıldır görüşmüyorum. Yakında çocuğu olacaktır. Onun ve benim ailemi düşünerek hareket etmenizi bekliyorum, bütün basın mensubu arkadaşlardan…"Öte yandan geçen haftalardanikahtan önceile evlilik sözleşmesi yapacağı ortaya çıktı. Evlilik sözleşmesi haberleri, 'Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın arasını evlilik sözleşmesi mi açtı?' sorusunu akıllara getirdi.Özcan Deniz son oynadığı diziden bölüm başına 120 bin TL alıyor.Kıbrıs’a bir arkadaşının yanına gidenbirlikte görüntülenmişti. Özcan Deniz X Ray’in önüne geldiklerinde görevlinin yanına gidip eşinin hamile olduğunu, cihazdan geçmemesi gerektiğini söylemişti.Erkek bebek bekleyenkarnı fazla büyümemişti.