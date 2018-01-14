Özcan Deniz ile Şebnem Schaefer'in 'biseksüel' davasında karar çıktı



BU BENİM İÇİN BİR ONUR SAVAŞI

PEKİ BİSEKSÜEL DAVASINDA NELER OLMUŞTU?

Can Hakman

ile eski sevgilisi mankenarasında yıllardır devam eden dava nihayet sonuçlandı., bir dönem kavga ettiğihakkında "Özcan biseksüel (her iki cinse de ilgi duyan)" demişti., eski aşkı'e tazminat davası açmış ve "Bu benim için bir onur savaşı" demişti.ardından da kazanacağı parayı kız çocuklarının eğitimi için bağışlayacağını açıklamıştı. Dava geçtiğimiz günlerde sonuçlandı;davayı kazandı., 2006 yılında konuk olduğu bir sabah programında "Ben de bornozu kaldı" diyen eski sevgilisi'in yaptığı bu açıklamaya çok sinirlenmiş ve "O biseksüel" açıklamasını yaparak'e dava açmıştı. Bu duruma tepki gösteren ve küçük düşürüldüğünü belirtende,'e karşı dava açmıştı.'da yaşayan Şebnem Shaefer, eski avukatı İbrahim Fırat’ın görevinin gerekliliklerini yerine getirmemesi yüzünden'e açtığı davayı kaybettiğini açıklamıştı.