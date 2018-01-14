Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

SON DAKİKA

Özcan Deniz ile Şebnem Schaefer'in 'biseksüel' davasında karar çıktı

Şarkıcı/oyuncu Özcan Deniz, bir zamanlar aşk yaşayıp ayrıldıktan sonra kendisine ‘Biseksüel’ diyen manken Şebnem Schaefer’e tazminat davası açmıştı. Özcan Deniz, “Benim için onur savaşı” dediği davayı kazandı.

14 Ocak 2018, Pazar 12:29
Özcan Deniz ile Şebnem Schaefer'in 'biseksüel' davasında karar çıktı
Özcan Deniz ile eski sevgilisi manken Şebnem Schaefer arasında yıllardır devam eden dava nihayet sonuçlandı. Şebnem Schaefer, bir dönem kavga ettiği Özcan Deniz hakkında "Özcan biseksüel (her iki cinse de ilgi duyan)" demişti.


BU BENİM İÇİN BİR ONUR SAVAŞI


Özcan Deniz, eski aşkı Şebnem Schaefer'e tazminat davası açmış ve "Bu benim için bir onur savaşı" demişti. Özcan Deniz ardından da kazanacağı parayı kız çocuklarının eğitimi için bağışlayacağını açıklamıştı. Dava geçtiğimiz günlerde sonuçlandı; Özcan Deniz davayı kazandı.


 

 

PEKİ BİSEKSÜEL DAVASINDA NELER OLMUŞTU?


Şebnem Schaefer, 2006 yılında konuk olduğu bir sabah programında  "Ben de bornozu kaldı" diyen eski sevgilisi Özcan Deniz'in yaptığı bu açıklamaya çok sinirlenmiş ve "O biseksüel" açıklamasını yaparak Özcan Deniz'e dava açmıştı. Bu duruma tepki gösteren ve küçük düşürüldüğünü belirten Özcan Deniz de, Şebnem Schaefer'e karşı dava açmıştı.

Almanya'da yaşayan Şebnem Shaefer, eski avukatı İbrahim Fırat’ın görevinin gerekliliklerini yerine getirmemesi yüzünden Özcan Deniz'e açtığı davayı kaybettiğini açıklamıştı.




 
Seren Serengil'in Yaşar İpek'le beraber olduğu ortaya çıktı

Seren Serengil'in Yaşar İpek'le beraber olduğu ortaya çıktı
Magazin Turu: Özge Ulusoy sosyal medyadan ne kadar kazanıyor?

Magazin Turu: Özge Ulusoy sosyal medyadan ne kadar kazanıyor?
Son dakika! Levent Yüksel ile Lidya Özdemiroğlu ayrıldı (Lidya Özdemiroğlu kimdir?)

Son dakika! Levent Yüksel ile Lidya Özdemiroğlu ayrıldı (Lidya Özdemiroğlu kimdir?)
İşte göğüslerine silikon taktıran ünlü isimler!

İşte göğüslerine silikon taktıran ünlü isimler!

Bülent Ersoy'dan Tarkan'a büyük jest

Bülent Ersoy'dan Tarkan'a büyük jest
Seda Akgül'den kendisini eleştiren takipçisine bacak fotoğrafıyla yanıt

Seda Akgül'den kendisini eleştiren takipçisine bacak fotoğrafıyla yanıt
En seksi sekiz kadın

En seksi sekiz kadın
Kelly Brook ölçü verdi: Her biri 1 kilogram

Kelly Brook ölçü verdi: Her biri 1 kilogram
Umman Özkul eşi Münir Özkul'un vefatı sonrası büyük aşkını ilk kez POSTA'ya anlattı

Umman Özkul eşi Münir Özkul'un vefatı sonrası büyük aşkını ilk kez POSTA'ya anlattı
Amanda Cerny 'Kadınlar Hayattan Ne İster?' sorusuna yanıt verdi

Amanda Cerny 'Kadınlar Hayattan Ne İster?' sorusuna yanıt verdi
Yeşilçam'ın yıldızıydı öldüğünü bile kimse fark etmedi

Yeşilçam'ın yıldızıydı öldüğünü bile kimse fark etmedi