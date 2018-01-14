Özcan Deniz ile Şebnem Schaefer'in 'biseksüel' davasında karar çıktı

Özcan Deniz
ile eski sevgilisi manken Şebnem Schaefer
arasında yıllardır devam eden dava nihayet sonuçlandı. Şebnem Schaefer
, bir dönem kavga ettiği Özcan Deniz
hakkında "Özcan biseksüel (her iki cinse de ilgi duyan)" demişti.
Özcan Deniz
BU BENİM İÇİN BİR ONUR SAVAŞI
, eski aşkı Şebnem Schaefer
'e tazminat davası açmış ve "Bu benim için bir onur savaşı" demişti. Özcan Deniz
ardından da kazanacağı parayı kız çocuklarının eğitimi için bağışlayacağını açıklamıştı. Dava geçtiğimiz günlerde sonuçlandı; Özcan Deniz
davayı kazandı.
PEKİ BİSEKSÜEL DAVASINDA NELER OLMUŞTU?
Şebnem Schaefer
, 2006 yılında konuk olduğu bir sabah programında "Ben de bornozu kaldı" diyen eski sevgilisi Özcan Deniz
'in yaptığı bu açıklamaya çok sinirlenmiş ve "O biseksüel" açıklamasını yaparak Özcan Deniz
'e dava açmıştı. Bu duruma tepki gösteren ve küçük düşürüldüğünü belirten Özcan Deniz
de, Şebnem Schaefer
'e karşı dava açmıştı.
Almanya
'da yaşayan Şebnem Shaefer, eski avukatı İbrahim Fırat’ın görevinin gerekliliklerini yerine getirmemesi yüzünden Özcan Deniz
'e açtığı davayı kaybettiğini açıklamıştı.
Can Hakman