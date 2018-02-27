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Özcan Deniz ve Feyza Aktan nikahlanıyor! Evlilik ne zaman?

Özcan Deniz ile Feyza Aktan beraberliği tüm hızıyla sürüyor. Peki Özcan Deniz ile Feyza Aktan nikahlanıyor mu? Ne zaman evleniyorlar? Şarkıcı Özcan Deniz (45) ile 7 aylık hamile sevgilisi Feyza Aktan (25), nikah tarihi almak için Sarıyer Evlendirme Dairesi’ne başvurdu. Özcan Deniz ile sevgilisi Feyza Aktan önümüzdeki hafta Zekeriyaköy’deki evlerinde nikah masasına oturacak. Çift temmuz ayında da görkemli bir düğün töreniyle evlenecek

Özcan Deniz ve Feyza Aktan nikahlanıyor! Evlilik ne zaman?
45 yaşındaki Özcan Deniz’in, 25 yaşındaki sevgilisi Feyza Aktan 7 aylık hamile. Özcan Deniz ile Feyza Aktan nikah tarihi almak için Sarıyer Evlendirme Dairesi’ne başvurdu. Özcan Deniz’in Zekeriyaköy’deki villasında martın ilk haftası yapılacak nikaha 20 kişi davetli.  Gizli tuttukları nikâh için gerekli evrakın bir kısmını veren çift, önümüzdeki hafta dünya evine girecek. Çift temmuz ayında da görkemli bir düğün töreni yaparak evlenecek. 


ÖZCAN DENİZ FEYZA AKTAN NİKAHIN TARİHİ VE YERİ BELLİ OLDU


Özcan Deniz ile Feyza Aktan bebekten önce evleniyor. Aşık çift 1.5 seneyi aşkın bir süredir aşk yaşıyor. İkilinin arası daha önce açılmıştı.

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ÖZCAN DENİZ İLE FEYZA AKTAN'IN ARASINI EVLİLİK SÖZLEŞMESİ Mİ AÇTI?

Öte yandan geçen haftalarda Özcan Deniz’in nikahtan önce Feyza Aktan ile evlilik sözleşmesi yapacağı ortaya çıktı. Evlilik sözleşmesi haberleri, 'Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın arasını evlilik sözleşmesi mi açtı?' sorusunu akıllara getirmişti.

 BEBEKLERİNİN CİNSİYETİ BELLİ OLDU



Kıbrıs’a bir arkadaşının yanına giden Özcan Deniz ve Feyza Aktan geçtiğimiz ay birlikte görüntülenmişti. Özcan Deniz X Ray’in önüne geldiklerinde görevlinin yanına gidip eşinin hamile olduğunu, cihazdan geçmemesi gerektiğini söylemişti. Erkek bebek bekleyen Feyza Aktan’ın karnı şimdi iyice belirginleşti.

FEYZA AKTAN KİMDİR?

Aslen Antalyalı olan Feyza Aktan, İstanbul doğumlu ve 25 yaşındadır. 1 yıldır ünlü sanatçı Özcan Deniz'le beraber olan Aktan, instagramı aktif kullananlardan.


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