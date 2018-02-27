Özcan Deniz ve Feyza Aktan nikahlanıyor! Evlilik ne zaman?



ÖZCAN DENİZ FEYZA AKTAN NİKAHIN TARİHİ VE YERİ BELLİ OLDU

Can Hakman

45 yaşındaki’in, 25 yaşındaki sevgilisi7 aylık hamile. Özcan Deniz ile Feyza Aktan nikah tarihi almak için Sarıyer Evlendirme Dairesi’ne başvurdu. Özcan Deniz’in Zekeriyaköy’deki villasında martın ilk haftası yapılacak nikaha 20 kişi davetli. Gizli tuttukları nikâh için gerekli evrakın bir kısmını veren çift, önümüzdeki hafta dünya evine girecek. Çift temmuz ayında da görkemli bir düğün töreni yaparak evlenecek.Özcan Deniz ile Feyza Aktan bebekten önce evleniyor. Aşık çift 1.5 seneyi aşkın bir süredir aşk yaşıyor. İkilinin arası daha önce açılmıştı.Öte yandan geçen haftalarda Özcan Deniz’in nikahtan önce Feyza Aktan ile evlilik sözleşmesi yapacağı ortaya çıktı. Evlilik sözleşmesi haberleri, 'Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın arasını evlilik sözleşmesi mi açtı?' sorusunu akıllara getirmişti.Kıbrıs’a bir arkadaşının yanına giden Özcan Deniz ve Feyza Aktan geçtiğimiz ay birlikte görüntülenmişti. Özcan Deniz X Ray’in önüne geldiklerinde görevlinin yanına gidip eşinin hamile olduğunu, cihazdan geçmemesi gerektiğini söylemişti. Erkek bebek bekleyen Feyza Aktan’ın karnı şimdi iyice belirginleşti.Aslen Antalyalı olan Feyza Aktan, İstanbul doğumlu ve 25 yaşındadır. 1 yıldır ünlü sanatçı Özcan Deniz'le beraber olan Aktan, instagramı aktif kullananlardan.