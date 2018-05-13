Star TV’deki ‘İstanbullu Gelin’in başrolünde oynayan, haftanın 6 günü 10’ar saat çalışan Özcan Deniz setten ‘babalık izni’ istedi. Yapım şirketi ve yönetmen, Özcan Deniz’e 30 Nisan’dan başlayarak 40 günlüğüne yeni bir çekim planı hazırladı.

OĞLUNA KOŞUYOR

Buna göre; Özcan Deniz artık sedece haftanın 2 günü çalışıyor, tüm sahneleri çekilip bitiriliyor. Oyuncu kalan tüm zamanını da Zekeriyaköy’deki villasında geçiriyor. Eşi ve minik oğlu ile ilgileniyor. Yeni gelin Feyza Deniz durumdan haliyle çok memnun. Zaten 40 günün sonunda sezon finali var.