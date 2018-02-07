Özel harekat polisinin tecavüz ettiği genç kadın intihar girişiminde bulundu

KONUŞMAK İÇİN ÇAĞIRDI, İKİNCİ KEZ TECAVÜZ ETTİ

BULGULAR TECAVÜZ İLE UYUMLU ÇIKTI

PSİKOLOĞUNU ARAYIP CANINA KIYACAĞINI SÖYLEDİ

BİLİNCİ AÇILDI

Gizem Yetil

İddianameye göre; Mardin'de görev yapan özel harekat polisi B.K., sosyal medya üzerinden tanıştığı kasiyerlik yapan açıköğretim lisesi öğrencisi M.B. ile 9 Mayıs günü bir kafede buluştu. Buluşma sonrası M.B., B.K.'dan kendisini eve bırakmasını istedi.Genç kızı bir süre gezdiren B.K., bir arkadaşını da çağırıp M.B.'yi eve gitmeye ikna etti. Polis memuru B.K., iki arkadaşı ve M.B. eve gidip, bir süre alkol aldı. B.K., M.B.'yi daha fazla alkol almaya teşvik edip, sarhoş olmasını sağladı. B.K. daha sonra üniformasını gösterme bahanesiyle aşırı alkollü M.B.'yi odasına götürüp tecavüz etti.Olayın ardından koşarak evden çıkan M.B., B.K.'nın konuşma isteği üzerine alkol ve yaşadığı olayın etkisi ile tekrar eve geldi. Ancak B.K., evde tekrar genç kıza saldırıp, ikinci kez tecavüz etti. B.K.'nın elinden kurtulan genç kız, polise haber verdi. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kendilerini şüphelinin ağabeyi olarak tanıtan bazı polisler, mağduru şikayetçi olmama ve yanlış ifade vermesi konusunda ikna etmeye çalıştı. Genç kızın teşhisi üzerine bu şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.Mağdurun ifade değiştirmesi üzerine şüpheli olarak gözaltına alınan B.K., M.B.'nin rızası ile seviştiklerini söyledi. Olaydan bir gün sonra Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen M.B'nin kızlık zarında derin kanamalı yırtık tespit edilirken, bulguların tecavüz ile uyumlu olduğu belirtildi.Başka bir kente yerleşen M.B., sanık polisin 'zincirleme şekilde nitelikli cinsel istismar' suçundan 12 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın yarın görülecek duruşmasına katılmak üzere Mardin'e geldi ve evine geçti. Bugün avukatı ile görüşmek üzere sözleşen M.B., psikoloğunu arayarak canına kıyacağını söyledi.Uzun süre telefonuna ulaşılamayan M.B.'nin arkadaşları durumu polise bildirdi. M.B.'nin evine giden polis ekipleri, uzun süre zili çalmalarına rağmen cevap alamayınca, kapıyı kırarak içeri girdi. Eve giren polis ekipleri, M.B.'yi baygın halde buldu. Ambulansla Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve bilinci kapalı olan M.B. tedaviye alındı. Doktorların müdahalesinin ardından M.B.'nin bilincinin açıldığı, tedavisinin sürdüğü bildirildi.