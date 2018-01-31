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Özel Harekat sınırda bekliyor

‘Zeytin Dalı’ harekâtında kara operasyonları hız kazandı. Afrin’de ilk meskûn mahal operasyonunun Raco beldesinde başlayacağı öğrenildi

Özel Harekat sınırda bekliyor
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile yürüttüğü Zeytin Dalı harekâtında Burseya Dağı’nın teröristlerden temizlenmesinin ardından ikinci cephe olan Afrin’in batısındaki Cinderes ve Şeyh Hadid bölgesindeki tepelerde tamamen kontrol sağlandı. Daha iç bölgelere kaçan teröristlerin bulunduğu mevziler dün gün boyunca havadan ve karadan bombalandı.

İLERLEYİŞ DEVAM ETTİ


Terör örgütü PYD-YPG/PKK noktaları yoğun ateş altına alındı, TSK birlikleri ve ÖSO güçlerinin ilerleyişi de devam etti. Teröristlerin uzun zamandır yığınak yaparak savunma hattı oluşturduğu kritik öneme sahip Raco beldesine hâkim tepeler kontrol altına alındı. Şehir merkezi kuşatılırken, Mehmetçik ve ÖSO güçlerinin Raco’ya doğru ilerlemesi de devam etti.

Terör örgütü PYD/YPG-PKK’nın büyük önem verdiği Raco beldesinde meskûn mahal çatışmaları için de bölgeye özel birlikler gönderildi. Afrin’e yönelik harekâtta ilk meskûn mahal operasyonunun Raco’da başlaması bekleniyor. Terör örgütünün sivil yerleşim yerinde çok sayıda hendek kazdığı, mayın ve EYP döşediği, büyük yığınak yaptığı da belirlendi.

Afrin’i çevreleyen tepelerde büyük ölçüde kontrolün sağlanmasının ardından teröristlerin buralardaki mevzilerini terk ederek şehir merkezine geri çekildiği kaydedildi. Açık arazide büyük kayıplar veren terör örgütünün, silahlı güçlerini sivil yerleşim yerlerine çekerek sivilleri kendilerine kalkan yaptığı belirlendi.Sınırın Suriye tarafından ilerleyen TSK birlikleri ile ÖSO güçlerine takviye ekipler de geldi. Gün boyunca ÖSO’cuları taşıyan çok sayıda araç sınırın sıfır hattına geçiş yaptı. Burada araçlardan inen ÖSO güçleri, pikap, arazi araçları ve ağır silahlarla sınırın Suriye tarafına geçti. ÖSO güçlerinin TSK birlikleriyle beraber Afrin’in Türkiye sınırına komşu köylerde denetim için görev alacağı belirtildi.


ÖZEL HAREKÂT SINIRDA BEKLİYOR


Doğu ve Güneydoğu’daki hendek operasyonlarında TSK ile birlikte büyük başarı sağlayan Jandarma Özel Harekât (JÖH) ve Polis Özel Harekât (PÖH) da sınır hattına ulaştı. Afrin’de meskun mahal operasyonlarının başlaması durumunda JÖH ve PÖH’lerin de TSK’nın özel kuvvetleriyle birlikte görev alacağı kaydedildi.


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