Özel Medicabil Hastanesi yeni yatırımlarla büyümesini sürdürüyor

KALİTESİNİ JCI BELGESİ İLE 2. KEZ KANITLADI VE 2019'A KADAR UZATTI

SAĞLIK OKULU

YALIN HASTANE UYGULAMASINDA DA ÖNCÜ

ÖZEL MEDİCABİL HASTANESİ YENİ CİHAZLARLA TEKNOLOJİK ALTYAPISINI YENİLİYOR

YENİ YATIRIMLAR VE AÇILIŞLARA DEVAM

EN İYİ VE EN GÜVENİLİR SAĞLIK HİZMETİ

Mine Bozkurt

20 branşta 11’i profesör, 30’u uzman ve 5’i de pratisyen olmak üzere 46 hekim ve toplam 370 çalışanıyla sağlık hizmeti veren Özel Medicabil Hastanesi, JCI başta olmak üzere aldığı kalite belgelerinin yanı sıra Yalın Hastane, Sağlık Okulu, Bebek Dostu Hastane projeleriyle de sağlık hizmetleri alanında önemli çalışmalara imza atıyor.Medicabil Evde Bakım Merkezi de Bursa’da çok önemli bir eksikliği gideren başka bir sağlık hizmeti oldu.“A” Grubu Hastane statüsünde olup ağırlıklı olarak ortopedi ve travmatoloji alanında uzmanlaşan Özel Medicabil Hastanesi yatak kapasitesini 200’e çıkartmak üzere yeni binasını büyük ölçüde tamamlarken, Özel Medicabil Yıldırım Cerrahi Tıp Merkezi’nin resmi açılışını da geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdi.Sağlıkta kaliteyi simgeleyen ve dünya genelinde bir model olan Joint Commission International (JCI) tarafından akredite edilip kalitesini uluslararası düzeyde de kanıtlayan ve bu belgeyi ikinci kez alarak 2019’a kadar uzatarak büyük bir başarıya imza atan Özel Medicabil Hastanesi, hastaların yaşamlarını iyi bir şekilde sürdürmelerine yardımcı olmak amacıyla “Sağlık Okulu” projesini başarıyla sürdürüyor.Benzeri batı ülkelerinde görülen Bursa’da da Özel Medicabil Hastanesi tarafından uygulanan Sağlık Okulu projesi, hastalığı ile birlikte daha rahat yaşamalarını sağlamak üzere bilgilendirmeyi, ortaya çıkan sorunların çözümünde olabildiğince kendi imkanlarını kullanabilmelerini öğretmeyi ve iyileşmeyi hızlandırmak için eğitmeyi, aynı hastalığa tutulmuş kimseler arasında sosyal, kültürel ve moral dayanışma sağlamayı ve konularında uzmanlaşmış sağlık personeli ile hastalar arasında daha iyi bir iletişim kurmayı hedefliyor.Hizmete girmeden önce Yalın Hastane çalışmalarına başlayan ve Yalın Düşünce’nin sağlık sektöründe ilk adımlarını atarak uygulamaya alan Özel Bursa Medicabil Hastanesi, “Medicabil Bilimsel Etkinlikleri” kapsamında gerçekleştirdiği iki ayrı toplantıyla da öncü olmaya devam ediyor. Bugüne kadar 5 kez Yalın Hastane Kongresi’ni gerçekleştiren Özel Medicabil Hastanesi, 6. Yalın Hastane Kongresi’ni 29-31 Mart 2018 tarihlerinde düzenleyecek.Özel Medicabil Hastanesi yeni cihazlarla teknolojik altyapısını yenileme çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor.Özel Medicabil Hastanesi, bunlardan birisi olan Omurga Cerrahisinde 3 boyutlu gerçek zamanlı görüntüleme ve navigasyon teknolojisini Bursa’ya kazandırdı.Özel Medicabil Hastanesi’nin kullanmaya başladığı Omurga Cerrahisinde 3 boyutlu gerçek zamanlı görüntüleme ve navigasyon teknolojisi, özellikle ortopedi, travma ve omurga ameliyatları esnasında cerraha işlemleri daha güvenli ve en önemlisi de hastaların ve ameliyat ekibinin az doz radyasyona maruz kalarak gerçekleştirmesini, anında yapılan tarama ile ameliyatın başarılı olup olmadığının kanıtlanmasını, daha az olası revizyon gereksinimini, ameliyat esnasında gerçek zamanlı bilgi aktarımını sağlıyor.Hastanın ameliyat öncesi görüntülerindeki pozisyonlar ile ameliyat esnasındaki pozisyonu farklılık gösterebileceği için anında 3 boyutlu görüntüleme teknolojisi cerraha ve hastaya avantaj sağlıyor.Kuruluşundan bu yana geride kalan 7 yılda Bursa’nın önemli özel sağlık kurumlarından birisi olan Medicabil, butik hastane konseptinde tasarlanan Yıldırım Cerrahi Tıp Merkezi ile yatırımlarına devam ediyor.Medicabil Yıldırım Cerrahi Tıp Merkezi hakkında bilgi veren Özel Medicabil Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Faruk Bilgen, “Etik kurallar çerçevesinde hastalarımız için en iyi ve en doğru hizmeti verebilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Biz Nilüfer’de ilk hastanemizi açtığımızda yüz elli yıl hedefimiz vardı. Bu hedef doğrultusunda Evde Bakım Merkezimizi, Yıldırım şubemizi açtık ve hizmet etkinliğini artırmak için Yıldırım’da bir de Radyoloji Görüntüleme Merkezi açıyoruz. Bilimin çerçevesinde hastalarımıza en iyi sağlık hizmetini sunmaya çalışıyoruz. Yıldırım Cerrahi Tıp Merkezimizle toplam 5 bin metrekare kapalı alanda ve 8 katta 10 hasta odası, 34 yatak kapasitesi, 2 ameliyathane, 1 doğumhane , 1 endoskopi ünitesi ve 85 personel ile Acil Servis başta olmak üzere 16 branşta hizmet veriyoruz. Bursa’ya ve Yıldırım bölgemize hayırlı olsun” dedi.Faaliyetleri hakkında bilgi veren Özel Medicabil Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Faruk Bilgen “Biz hastalarımıza ve topluma mümkün olan en iyi ve en güvenilir sağlık hizmetini sunma gayretiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.Yalnızca Nilüfer Hastanesinde yılda 2300’ü ortopedi alanında olmak üzere toplam 10.000 ameliyatın gerçekleştirildiği söyleyen Özel Medicabil Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Faruk Bilgen yapılan bu ameliyatların ortopedi , genel cerrahi , kadın hastalıkları ve doğum , KBB branşları başta olmak üzere gerçekleştirilen A grubu olarak adlandırılan büyük ameliyatlar olduğunu belirtti.“Biz hastalarımıza ve topluma mümkün olan en iyi ve en güvenilir sağlık hizmetini sunmayı amaçladık. JCI tarafından akredite olmak bizim için mükemmellik yolunda önemli bir adımdır. Sağlık kurumları dünyanın her tarafında kalite, güvenlik ve sürekli iyileştirme odaklı bir ortam yaratmaya çalışıyor. Akreditasyon, bu gereksinimi hastanenin performansını ve hastaların sağlık sonuçlarında sürekli olarak sistematik iyileştirmeler yapmasını teşvik etmektedir” dedi.Özel Medicabil Hastanesi’nin, Yalın Hastane ve Kaizen modeliyle sürdürdüğü çalışmalarla fark oluşturduğunu söyleyen Bilgen, 7 yıl önce kaliteli hizmet vermek için yola çıktıklarını kaydetti.Yalın Hastane uygulamasıyla önemli bir aşama kaydettiklerini ifade eden Prof. Dr. Bilgen, “Bizim hedefimiz en başından beri bulunduğumuz şehirde, bölgede, ülkemizde ve uluslararası düzeyde referans olabilmektir” şeklinde konuştu.