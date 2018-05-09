Özel öğrencilere yönelik programlar yenilendi



OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARA YÖNELİK PROGRAMLAR DA HAZIRLANDI

Senim Tanay

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi'nce özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere yönelik öğretim programları hazırlandı.Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Celil Güngör, özel eğitim programlarının tanıtım toplantısında, 2 yıllık bir çalışma sonucunda, bu eğitime ihtiyaç duyan öğrencilere yönelik programlar hazırlandığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.Programların uygulanmasının önemine işaret eden Güngör, "Bundan sonra programların uygulanma aşamasını takip etmemiz, öğretmenlerimizin bu konudaki eğitimi ve duyarlılıklarını geliştirmemiz gerekiyor" dedi. Celil Güngör, özel eğitim öğretmenlerinin yeniliğe açık olduklarını ifade ederek, hazırlanan programların uygulanmasında zorluk çekeceklerini düşünmediğini söyledi.Programların, özel eğitim okullarındaki eğitim ve öğretimin boyutunu ve niteliğini değiştireceğini belirten Celil Güngör, bu okulların özel eğitim materyallerini de yenilediklerini kaydetti.TÜBİTAK ULAKBİM Müdürü Mirat Satoğlu da özel eğitim alanında nitelikli, uygun ve erişilebilir eğitim hizmetinin sunulmasının önemine değindi.Öğretim programının eğitim materyallerini geliştirme çalışmalarını yürüttüklerini söyleyen Mirat Satoğlu, programı geliştirme çalışmaları kapsamında bireysel farklılıklar ve ihtiyaçlar için akademisyenlerden destek aldıklarını anlattı.Toplantıda erken çocukluk (0-36 ay) ve okul öncesi (37-78 ay) için 2, orta ve ağır zihinsel engeli ve otizm spektrum bozukluğu olan öğrencilere yönelik 29 ve görme engelli çocuklara özel 3 olmak üzere hazırlanan 34 öğretim programı tanıtıldı.Erken çocukluk ve okul öncesi dönemi için hazırlanan programlarda bilişsel gelişim, alıcı dil gelişim, ifade edici dil gelişim, kaba motor gelişim, ince motor gelişim, sosyal duygusal gelişim ve uyumsal beceriler gelişim alanları bulunuyor.Orta ve ağır zihinsel engeli ve otistik öğrencilere yönelik hazırlanan programlar, matematik, hayat bilgisi, günlük yaşam becerileri, bağımsız yaşam becerileri, görsel sanatlar ve el becerileri, müzik ve oyun, iletişim ve sosyal beceriler, beslenme, sağlık ve güvenlik, okuma yazma derslerini içeriyor.Görme engelli öğrenciler için hazırlanan programlar da beden eğitimi ve spor derslerini kapsıyor.