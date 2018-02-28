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Özel öğretim kurumlarında 'karekod' dönemi

MEB özel okulların da aralarında bulunduğu tüm özel öğretim kurumlarının tabelalarında, her türlü reklam ve ilanlarında 20 Nisan'a kadar 'fotografik karekod' uygulamasına geçilmesini kararlaştırdı

28 Şubat 2018, Çarşamba 17:06
Özel öğretim kurumlarında 'karekod' dönemi
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Kemal Şamlıoğlu, özel eğitim kurumlarını kapsayan karekod uygulaması ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Uygulama sayesinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel öğretim kurumlarına ilişkin erişime açık bilgilerin karekodlar üzerinden vatandaşlarla paylaşılacağını bildiren Kemal Şamlıoğlu, "Bundan böyle Bakanlığımızdan izin ve ruhsat alan her özel okul, özel öğretim kursu, özel motorlu taşıt sürücüleri kursu ya da diğer özel öğretim kurumları, kendine has bilgileri içeren bir karekoda sahip olacak" ifadesini kullandı.

Karekodun içeriğiyle ilgili bilgiler de aktaran Kemal Şamlıoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu karekodun içerisinde özel öğretim kurumunun adı, kurum kodu, türü, açılma tarihi, adresi, adres kodu, kurucusunun kim olduğu, bina kontenjanı, özel okullar için eğitim ve öğretim desteği kontenjanı, yatılı ise yatılılık kontenjanı, uyguladığı program tür ve kontenjanları ile takviye kursu, yemek, kahvaltı, servis, pansiyon, yatakhane, kitap-kırtasiye, kıyafet, etüt ve benzeri hizmetler karşılığı alınanlar dahil ücret ilanı bilgileri gibi birçok husus yer alacak.

Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) ile entegre çalışacak bu uygulama sayesinde vatandaşlar, kullandıkları telefon, tablet veya diğer elektronik cihazlara karekodlarını okutarak, bu kurumlardan hizmet almadan önce bir ön bilgiye sahip olacak."

20 NİSAN'A KADAR SÜRE VERİLDİ

Şamlıoğlu, kurumların 20 Nisan'a kadar tabelalarında ve her türlü reklam ve ilanlarında kendilerine ait fotografik karekoda yer vermelerinin zorunlu olacağına işaret ederek "Uygulama sayesinde, Milli Eğitim Bakanlığından izin ve ruhsat almaksızın eğitim faaliyeti gösteren yerler daha kolay tespit edilerek kapatılacak" dedi.

 


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