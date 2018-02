Özel öğretim kurumlarında 'karekod' dönemi

20 NİSAN'A KADAR SÜRE VERİLDİ

Senim Tanay

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Kemal Şamlıoğlu, özel eğitim kurumlarını kapsayanuygulaması ile ilgili açıklamalarda bulundu.Uygulama sayesinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel öğretim kurumlarına ilişkin erişime açık bilgilerin karekodlar üzerinden vatandaşlarla paylaşılacağını bildiren Kemal Şamlıoğlu, "Bundan böyle Bakanlığımızdan izin ve ruhsat alan her özel okul, özel öğretim kursu, özel motorlu taşıt sürücüleri kursu ya da diğer özel öğretim kurumları, kendine has bilgileri içeren bir karekoda sahip olacak" ifadesini kullandı.Karekodun içeriğiyle ilgili bilgiler de aktaran Kemal Şamlıoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:Şamlıoğlu, kurumların 20 Nisan'a kadar tabelalarında ve her türlü reklam ve ilanlarında kendilerine ait fotografik karekoda yer vermelerinin zorunlu olacağına işaret ederek "Uygulama sayesinde, Milli Eğitim Bakanlığından izin ve ruhsat almaksızın eğitim faaliyeti gösteren yerler daha kolay tespit edilerek kapatılacak" dedi.