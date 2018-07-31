Özel üniversitelerin fiyatları belli oldu

GÜLTEN UĞURLU

Bu yılki Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 30 Haziran-1 Temmuz 2018 tarihleri arasında iki oturum şekilde yapılmıştı. 2.5 milyon öğrencinin girdiği sınavın sonuçları ise bugün açıklandı. Tercihler 07-14 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

EN ÇOK İSTANBUL'DA

Türkiye’de 186 üniversite var. Bunun 119’u devlet, 67’si ise özel (vakıf) üniversite. En fazla özel üniversite İstanbul’da bulunuyor. Özellerin 42’si İstanbul, 10’u Ankara, 4’ü de Antalya yer alıyor. İzmir, Konya, Mersin ve Gaziantep’te 2’şer, Nevşehir, Kayseri ve Trabzon’da da 1’er özel üniversite hizmet veriyor. Öğrenciler, okul seçerken ile de dikkat ediyor.

EN PAHALISI TIP

Özel üniversiteyi tercih etmek isteyen adayların en çok merak ettiği konu ise özel üniversite ücretleri. 2018-2019 akademik yılı için özel üniversitelerin ücretleri de yavaş yavaş belli olmaya başladı. Ücretler yüzde 25, yüzde 50, yüzde 75 ve tam bursluluk durumuna göre değişmekle birlikte, tam ücretli fiyatında en pahalı fakülte, tıp. Tıp eğitiminin ücreti, 105 bin liraya kadar yükseliyor.

TAKSİT VE İNDİRİM

Yüksekokulların (2 yıllık) fiyatları ise bölümlere göre değişmekle birlikte 30 bine yaklaşıyor. Üniversitelerden ödemede 10 taksit imkanı sunan da var, peşine yüzde 10 indirim uygulayan da. Öğrenciler, öğretim ücretinin ilk taksitini kesin kayıt sırasında, ikinci taksidi ise ikinci yarıyılın başında ödeyecek.