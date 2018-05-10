(ÖZET) Juventus - Milan maç sonucu: 4-0

İtalya Kupası Finalinde Juventus
ile Milan
karşı karşıya geldi. Allianz Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Juventus
4-0 kazanarak kupayı müzesine götürdü. Juventus üst üste dördüncü, toplamda da 13. kez İtalya Kupası'nın sahibi oldu!
Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken, ikinci yarı bambaşka bir futbol vardı. 56. dakikada Benatia
gol perdesini açarken, 61. dakikada Douglas Costa
skoru 2-0'a getirdi.
64. dakikada Donnarumma
'nın büyük hatası sonrası Faslı stoper Benatia, kendisinin ikinci, takımının ise 3. golünü kaydetti.
Skor bir anda 3-0 olunca Juventus, ataklarını sıklaştırırken, Milan ise iyice oyundan düştü. Ardı ardında arkası gelmeyen Juve atakları, 76. dakikada skoru belirleyen golü getirdi.
Kalinic
'in kendi kalesine attığı skoru belirdi ve Juventus sahadan 4-0 galip ayrılarak İtalya Kupasını müzesine götürdü.
Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu
, karşılaşmada 90 dakika forma giydi.
Erdinç Şahin