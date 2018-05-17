Özge Borak ve babasının dans şovu ödül törenine damga vurdu

Özge Borak, gecede çekilen bir videoyu sosyal medya hesabından, "Afife Jale Ödül Töreni sonrası babamla beraber yine şarkı söyleyip, dans ettik. Biz yine çoook eğlendik. Babamla şarkı söyleyip dans etmek benim için gurur kaynağı, harika bir anı ve müthiş eğlence.. Evet evet ben bu durumu bir projeye dönüştüreceğim. Sadece bazı gecelerle sınırlı kalmayacak.." notuyla paylaştı.



