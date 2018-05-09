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Özge Özpirinçci’nin yeğeninde yara izleri tespit edildi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, oyuncu Özge Özpirinçci’nin iki yaşındaki yeğeni A.B.T.’ye şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alınarak hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulan bakıcıya ilişkin yazılı açıklama yaptı

09 Mayıs 2018, Çarşamba 19:44
Özge Özpirinçci’nin yeğeninde yara izleri tespit edildi
Açıklamada, adli rapora göre A.B.T.’nin kürek kemiği, boyun ve dudak bölgelerinde yara izleri olduğu bilgisine yer verildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekili Metin Sarıhan imzası ile yayınlanan yazılı açıklamada, "Oyuncu Özge Özpirinçci’nin yeğeni olan iki yaşındaki A.B.T. adlı çocuğun bakıcısı tarafından şiddet ve istismara maruz kaldığını bazı basın yayını organları ile sosyal medya hesaplarında muhtelif haberler ve beyanat yer aldığı görülmüş olup, kamuoyunu doğru bilgilendirmek ve oluşması muhtemel yanlış algıların önüne geçmek maksadıyla aşağıdaki şekilde basın açıklaması yapılmasına gerek duyulmuştur" denildi.

ÇOCUKTA YARA İZLERİ TESPİT EDİLDİ


Açıklamada, H.H.T. 'nin 06.05.2018 günü 15.15 civarında Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği’ne müracaat ederek iki yaşındaki kızı A.B.T.’ye kötü muamelede bulunduğunu eve koyduğu kamera kayıtlarından tespit ettiği Hatice isimli Özbekistan uyruklu bakıcı kadından ve yine bu kadının eşi olup işine son verdiği için kedisini SMS yoluyla tehdit eden şahıstan şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatıldığı, bu soruşturma kapsamında alınan adli rapora göre mağdur çocuğun kürek kemiği, boyun ve dudak bölgelerinde yara izleri olduğu" bilgisine yer verildi.

 

SMS İLE TEHDİT ETTİLER

Çocuğun velisi tarafından eve konulan kamera kayıtları üzerinde yapılan inceleme neticesinde de bakıcı kadının çocuğa karşı şiddet içerikli davranışlarının bulunduğunun belirlendiği kaydedilen açıklamada, yapılan araştırmada Hatice isimli kadının E. Egasheva adlı kişi olduğunun belirlendiği ve 08.05.2018 tarihinde yakalandığı, savunmasında özetle, ’çocuğa karşı kötü muamelede bulunma kastıyla hareket etmediğini, davranışlarının şiddet kastı taşımadığını’ beyan ettiği, aynı gün yakalanan ve Z. Egasheva’nın eşi olan şüpheli M. Tuychiyev’in de savunmasında özetle, ’şikayetçi H.H.T.’ye eşini işten çıkardığı için sitem içerikli bir SMS gönderdiğini, kesinlikle tehdit kastıyla davranmadığını’ beyan ettiği, her iki şüphelinin de gözaltına alındığı" kaydedildi.

BAKICI SERBEST BIRAKILDI


Her iki şüphelinin, dün adliyeye sevk edildiği belirtilen açıklamada, bakıcı Z. Egasheva’nın yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldığı belirtildi. M. Tuychiyev’in de serbest bırakıldığı belirtilen açıklamada, her iki şüpheli hakkında, A.B.T. ve annesi H.H.T.’ye yönelik suç teşkil edebilecek eylemlerinin önlenmesi amacıyla 6284 sayılı kanun hükümleri uyarınca tedbir konulması amacıyla aile mahkemesine başvurularak talepte bulunulduğu ifade edildi.

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