Sevgilisi Burak Yamantürk'le aşkları dolu dizgin giden Özge Özpirinçci, tatilin keyfini çıkartıyor. Özge Özpirinçci önceki gün sevgilisi Burak Yamantürk'le aşk dolu bir pozunu paylaşmış ve "Ben zamanı burada durdurdum' notuyla yazmıştı. Oyuncu son olarak ise Instagram'daki hikaye bölümünden doğal bir pozunu paylaştı.

'SAÇIMDAKİ BEYAZLAR VE BEN'

Arabada çektiği makyajsız fotoğrafında Özge Özpirinçci'nin saçındaki beyazlar da göze çarptı. Oyuncu fotoğrafının üzerine ise 'Saçımdaki beyazlar ve ben' notunu yazdı.

'NE OLDU SANA ÖZGE?'

Özge Özpirinçci'nin bu fotoğrafı sosyal medyada 'Ne oldu sana Özge?' yorumlarının yapılmasına neden oldu.





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