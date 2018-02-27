Özge Ulusoy 'işine son verildi' haberini yalanladı: İşimin başındayım

Büşra Kamış

Güneş Gazetesi'nde'un sunuculuğunu yaptığıprogramında aniden işine son verildiği yönünde haber yayınlanmıştı. Başarılı sunucu Özge Ulusoy Instagram hesabından, "Arı gibi çalışıyoruz maşallah. Şükrettikçe şükredecek şeyler artıyor... Boş konuşanlara inat işimin başındayım... Bilen de biliyor zate... Kasıtlı zarar verme amaçlı haberlere gülüp geçiyoruz. Meyve veren ağaç taşlanır" mesajını yayınlayarak hakkında çıkan haberi yalanladı.