Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

Özge Ulusoy 'işine son verildi' haberini yalanladı: İşimin başındayım

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Magazin D programının sunucusu Özge Ulusoy'un işine son verildiği yönünde iddialar ortaya çıkmıştı
 

27 Şubat 2018, Salı 15:39
Özge Ulusoy 'işine son verildi' haberini yalanladı: İşimin başındayım
Güneş Gazetesi'nde Özge Ulusoy'un sunuculuğunu yaptığı Magazin D programında aniden işine son verildiği yönünde haber yayınlanmıştı. Başarılı sunucu Özge Ulusoy Instagram hesabından, "Arı gibi çalışıyoruz maşallah. Şükrettikçe şükredecek şeyler artıyor... Boş konuşanlara inat işimin başındayım... Bilen de biliyor zate... Kasıtlı zarar verme amaçlı haberlere gülüp geçiyoruz. Meyve veren ağaç taşlanır" mesajını yayınlayarak hakkında çıkan haberi yalanladı.

İŞTE ÖZGE ULUSOY'UN PAYLAŞIMI


 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Yeliz Şar, babasına son kez sarıldı

Yeliz Şar, babasına son kez sarıldı
Hülya Avşar, kürküm gerçek diyerek kameralara gösterdi

Hülya Avşar, kürküm gerçek diyerek kameralara gösterdi
Cansu Taşkın: Ronaldo beni evine davet etti

Cansu Taşkın: Ronaldo beni evine davet etti
Esra Erol'da evlenen Caner Toygar, Rus mankenle aşk mı yaşıyor?

Esra Erol'da evlenen Caner Toygar, Rus mankenle aşk mı yaşıyor?
Özcan Deniz ve Feyza Aktan nikahlanıyor! Evlilik ne zaman?

Özcan Deniz ve Feyza Aktan nikahlanıyor! Evlilik ne zaman?
Demet Özdemir 25 oldu

Demet Özdemir 25 oldu

Seren Serengil Yaşar İpek'i kıskandı

Seren Serengil Yaşar İpek'i kıskandı
Ata Demirer ile Alara Bozbey'in ayrıldığı ortaya çıktı

Ata Demirer ile Alara Bozbey'in ayrıldığı ortaya çıktı
Berk Oktay ile Merve Şarapçıoğlu boşanıyor iddiası

Berk Oktay ile Merve Şarapçıoğlu boşanıyor iddiası
Engin Akyürek'in tek rakibi Maradona!

Engin Akyürek'in tek rakibi Maradona!
Arda Esen kimdir, nereli, kaç yaşında, çocuğu var mı?

Arda Esen kimdir, nereli, kaç yaşında, çocuğu var mı?