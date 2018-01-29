Özge Ulusoy isyan etti!



TAKİPÇİSİ ÖZGE ULUSOY'U TEDİRGİN EDİYOR

Magazin Turu: Özge Ulusoy sosyal medyadan ne kadar kazanıyor?

Arzu Sabancı’dan Özge Ulusoy yanıtı

Özge Ulusoy teselliyi bulmuş

Elif Bayram

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan isimler arasında yer alanbir takipçisi tarafından mesaj yoluyla tacize uğradı. Manken, taciz eden hayranını mahkemeye vermeye hazırlanıyor.“Bir delilik yaparım. Çok ciddiyim.seni çok seviyorum” diyen takipçisi için, yaptığı paylaşıma şu notu düştü:“İki aydır düzenli yazıyor, engelliyorum. Başka hesaba geçiyor. İş tehdide vardı. Bir kez daha bir şey gönderirse hukuki süreç gerekecek” diyerek takipçisini uyardı.