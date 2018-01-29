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Özge Ulusoy isyan etti!

Manken ve sunucu Özge Ulusoy, sosyal medya hesabından kendisini taciz eden bir hayranının mesajlarını takipçileriyle paylaştı

29 Ocak 2018, Pazartesi 12:03
Özge Ulusoy isyan etti!
Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan isimler arasında yer alan Özge Ulusoy, bir takipçisi tarafından mesaj yoluyla tacize uğradı. Manken Özge Ulusoy, taciz eden hayranını mahkemeye vermeye hazırlanıyor.


TAKİPÇİSİ ÖZGE ULUSOY'U TEDİRGİN EDİYOR


“Bir delilik yaparım. Çok ciddiyim. Özge seni çok seviyorum” diyen takipçisi için Özge Ulusoy, yaptığı paylaşıma şu notu düştü:

“İki aydır düzenli yazıyor, engelliyorum. Başka hesaba geçiyor. İş tehdide vardı. Bir kez daha bir şey gönderirse hukuki süreç gerekecek” diyerek takipçisini uyardı.

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