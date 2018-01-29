Özge Ulusoy isyan etti!

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan isimler arasında yer alan Özge Ulusoy,
bir takipçisi tarafından mesaj yoluyla tacize uğradı. Manken Özge Ulusoy
, taciz eden hayranını mahkemeye vermeye hazırlanıyor.
TAKİPÇİSİ ÖZGE ULUSOY'U TEDİRGİN EDİYOR
“Bir delilik yaparım. Çok ciddiyim. Özge
seni çok seviyorum” diyen takipçisi için Özge Ulusoy
, yaptığı paylaşıma şu notu düştü:
“İki aydır düzenli yazıyor, engelliyorum. Başka hesaba geçiyor. İş tehdide vardı. Bir kez daha bir şey gönderirse hukuki süreç gerekecek” diyerek takipçisini uyardı.
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Elif Bayram