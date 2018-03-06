Özge Ulusoy: Türk erkeğine yaklaşmıyorum



ESKİ SEVGİLİSİNİ YENİ SEVGİLİSİYLE GÖRÜNCE MEKANI TERK ETTİ

Özge Ulusoy 'işine son verildi' haberini yalanladı: İşimin başındayım

Özge Ulusoy Nazlı Kayı'yı kıskandı

Elif Bayram

Programdan “Bekar mısın?” sorusuna modelin verdiği “Evet, uzun süredir Türk erkeğine hiç yaklaşmıyorum” cevabının ardından ikili, çocukları aynı okulda okuyan iki bekar ebeveynin tanışması oyununu oynadı.Öte yandanile geçen yıl ayrılan mankenönceki hafta eski sevgilisiyle İstanbul’da bir partide karşılaştı.’nın yanında sevgilisivardı., çok bozuldu. partiyi terk etti.