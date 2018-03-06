Özge Ulusoy: Türk erkeğine yaklaşmıyorum

Programda Tolga Çevik’i
n “Bekar mısın?” sorusuna modelin verdiği “Evet, uzun süredir Türk erkeğine hiç yaklaşmıyorum” cevabının ardından ikili, çocukları aynı okulda okuyan iki bekar ebeveynin tanışması oyununu oynadı.
ESKİ SEVGİLİSİNİ YENİ SEVGİLİSİYLE GÖRÜNCE MEKANI TERK ETTİ
Öte yandan Hacı Sabancı
ile geçen yıl ayrılan manken Özge Ulusoy,
önceki hafta eski sevgilisiyle İstanbul’da bir partide karşılaştı. Hacı Sabancı
’nın yanında sevgilisi Nazlı Kayı
vardı. Özge Ulusoy
, çok bozuldu. partiyi terk etti.
Özge Ulusoy 'işine son verildi' haberini yalanladı: İşimin başındayım
Özge Ulusoy Nazlı Kayı'yı kıskandı
Elif Bayram