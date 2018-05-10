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Özge Ulusoy'un ayak parmakları olay oldu

Geçen gün 'En iyi Magazin Programı' ödülünü alan  manken-sunucu Özge Ulusoy'un ayak parmaklarını gören takipçileri şaşırdı

10 Mayıs 2018, Perşembe 12:07
Özge Ulusoy'un ayak parmakları olay oldu
Posta.com.tr

Magazin D sunucusu Özge Ulusoy, Magazin Gazeteciler Derneği'nin düzenlemiş olduğu 'En İyi Magazin Programı' ödülünün sahibi oldu.

Özge Ulusoy, ödülü ile çektirdiği bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı. Fotoğrafı binlerce beğeni ve yorum alırken bir takipçisinin mesajı Özge Ulusoy'u güldürdü.


AYAK PARMAKLARI OLAY OLDU

Özge Ulusoy'un ayaklarını yakınlaştırarak fotoğrafı paylaşan bir takipçisi 'Günümün güzel geçme ihtimali bu fotoğraftan sonra sıfıra indi' mesajını yazdı. Özge Ulusoy da yoruma gülerek, ' Uğraşmayın yampiriklerimle' cevabını verdi.

Özge Ulusoy'un göbek deliğinden sonra şimdi de ayak parmakları takipçileri tarafından mercek altında olduğu görüldü. Bir dönem bikini fotoğrafları basını yansıyan Ulusoy'un bu fotoğrafları sosyal medyada fena 'ti'ye alındı. Özge Ulusoy'un göbek deliğinin ortalamanın daha yukarıda olduğuna dikkat çeken takipçiler mankene göndermede bulunmuştu.

 


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