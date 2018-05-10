Özge Ulusoy'un ayak parmakları olay oldu



AYAK PARMAKLARI OLAY OLDU

Büşra Kamış

Magazin D sunucusu'nin düzenlemiş olduğu 'ödülünün sahibi oldu., ödülü ile çektirdiği bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı. Fotoğrafı binlerce beğeni ve yorum alırken bir takipçisinin mesajı Özge Ulusoy'u güldürdü.Özge Ulusoy'un ayaklarını yakınlaştırarak fotoğrafı paylaşan bir takipçisi 'Günümün güzel geçme ihtimali bu fotoğraftan sonra sıfıra indi' mesajını yazdı. Özge Ulusoy da yoruma gülerek, ' Uğraşmayın yampiriklerimle' cevabını verdi.sonra şimdi de ayak parmakları takipçileri tarafından mercek altında olduğu görüldü. Bir dönem bikini fotoğrafları basını yansıyan Ulusoy'un bu fotoğrafları sosyal medyada fena 'ti'ye alındı. Özge Ulusoy'un göbek deliğinin ortalamanın daha yukarıda olduğuna dikkat çeken takipçiler mankene göndermede bulunmuştu.