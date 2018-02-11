Özgecan Aslan nasıl öldürüldü? Ne oldu?

Büşra Kamış

'ınnün üzerinden tam üç sene geçti. 3 sene önce yüreğimize adeta ateş düşmüştü... 11 Şubat 2015 tarihinde Tarsus'tan Mersin'deki evine dönmek için bindiği minibüs Aslan'ın sonu olmuştu. Vahşice katledilen? Genç kızın? soruları ölümünün ikinci yılında merak edilmeye başladı. Şu an Survivor'da yarışanAslan'ın ölümünden sonra attığı birüzerine büyük tepki çekmişti. Doğan'a bugün kötü haber geldi. Özgecan Aslan davasını kaybetti. Peki? Biz de Özgecan Aslan ile ilgili bilinmeyenleri sizler için derledik. Ayrıntılı son bilgiler için posta.com.tr'yi takip edin.Özgecan Aslan'ın yanmış bedeni 12 Şubat 2015 günü suçu beraberindeki iki kişiyle işlediğini itiraf eden kişinin jandarma ekiplerini olay yerine götürmesi ile bulunmuştur. Özgecan Aslan Çağ Üniversitesi'nde Psikoloji bölümünde okumaktaydı. Cinayeti işlediğini itiraf eden Suphi Altındöken ve ona cinayette yardım eden babası ise Tarsus'un zengin ailelerinden biriydi. Kuyumculuk işlerinde iflas ettikten sonra baba ve oğul minibüs şoförlüğü yapmaya başladılar. Baba Necmettin Altındöken'in de olaydan önce polis kayıtlarında kaçakçılıktan sabıkası olduğu ve kısa süre önce bir trafik kazasına karıştığı belirlendi. Mahkemeye çıkarılan 3 zanlı ağırlaştırılmış müebbet ve 27 yıl hapis cezasına çarptırılmıştır.Özgecan Aslan 22 Ekim 1955 Mersin doğumludur. Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015'te tecavüz girişimine direndiği için bir minibüste önce defalarca bıçaklanmış ardından demir çubukla dövülmüştür. Daha sonra Özgecan Aslan’ın cesedini yakan 3 kişi Özgecan’ın ellerini de kesmiştir.Tüm Türkiye'nin üzerine adeta beddua yağdırdığı katil Suphi Altındöken Adana Kürkçüler E tipi kapalı cezaevinde uğradığı silahlı saldırıda kalbine isabet eden mermi sonucu öldü. Altındöken'in cenazesini kimse almaya gelmemişti ve bir süre ortada kalmıştı.Mersin'de okuldan çıktıktan sonra evine gitmek için bindiği minibüste öldürülen ve kadına yönelik şiddetin simgesi haline gelen Özgecan Aslan, ölümünün 3. yılında ailesi tarafından mezarı başında anıldı.Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015'te henüz 19 yaşındayken öldürülen Özgecan Aslan'ı anmak için babası Mehmet, annesi Songül, ablası Beste, kardeşi Barış ve aile yakınları, genç kızın Mersin Şehir Mezarlığı'ndaki anıt mezarına geldi.Duaların okunduğu anma programı sırasında Mehmet ve Songül Aslan, gözyaşlarına hakim olamadı.Mehmet Aslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen askerlere Allah'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı diledi.Kadına şiddetin eğitimsizlikten kaynaklandığını ifade eden Aslan, bu konuyla ilgili ağır cezaların getirilmesi gerektiğini söyledi.Mevcut yasalardaki cezaların da olduğunu ancak bunların bile şiddet uygulayanlar tarafından bilinmediğine dikkati çeken Aslan, bunun iyi anlatılması gerektiğini kaydetti.Aslan, insanların bir anlık öfkelerine yenik düştüklerini belirterek, "İkinci adımda ne olacağını düşünmüyorlar. Bir anlık öfkenin bedelini masum kadınlar ve çocuklar ödüyor. Bunun olmaması için eğitim lazım." dedi.Anne Songül Aslan da kızının yaşadıklarını hiçbir zaman hak etmediğini söyledi.Birçok kadın ve çocuğun şiddete maruz kaldığına dikkati çeken anne Aslan, "Maalesef bunların sonu da gelmiyor. Kadına şiddetle ilgili çok güzel bir yasa çıksın ki artık kimsenin canı yanmasın. Lütfen, bunun üzerinde dursun yetkililerimiz. Hiçbir annenin gözü yaşlı olmasın. Özgecan'ın çok güzel hayalleri vardı. Hiçbirini gerçekleştiremedi. 'Dünyanın en iyi psikoloğu olacağım, bütün hastaları iyileştireceğim' diyordu." ifadelerini kullandı.Survivor'a giden Nihat Doğan, Özgecan Aslan'ın ölümünün ardından söylediği sözler için 2 gazeteci tarafından sertçe eleştirilmişti. Gazetecileri mahkemeye veren Nihat Doğan, davayı kaybettiNihat Doğan, 11 Şubat 2015'te bindiği minibüsün şoförü tarafından katledilen Özgecan Aslan'ın ölümünün ardından Twitter'da bir paylaşımda bulundu. Bu tweet yüzünden kendisini eleştiren iki magazin müdürü Müge Dağıstanlı Erdoğan ve Gülşen Yüksel Salt'a tazminat davası açmıştı. Gerekçesi de şuydu: "Onlar yüzünden Survivor'a gidemedim. 600 bin TL'den mahrum kaldım."İki gazeteciyi avukat Yasemin Kumbaracıbaşı Ünüvar'ın temsil ettiği dava üç yıl sonra sonuçlandı. Mahkeme, "Tanınmış bir kişi olarak sosyal medyadaki paylaşımlarının sonuçlarını ön görmesi gerekirdi. Bir şeyleri kaybettiyse sorumlusu kendisidir" diyerek davayı reddetti.Nihat Doğan, Özgecan Aslan'ın ölümünün ardından tepki çeken şu tweet'i atmıştı:"Siz de mini eteği giyip soyunup laik sistemin ahlaksızlaştırdığı sapıklar tarafından tacize uğrayınca da bas bas bağırmayacaksın." Müge Dağıstanlı Erdoğan ve Gülşen Yüksel Salt, sunucusu oldukları "İkinci Sayfa" isimli programda türkücüyü, 'Şuursuz', 'Beyin süzgeci yok', 'Akıl tutulması yaşıyor' diye eleştirmişti.