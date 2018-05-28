Pazar günleri yayınlanan Çocuklar Duymasın'ın 43. bölüm fragmanı yayınlandı. Çocuklar Duymasın yeni bölümde Gönül'ün eski eşi Selami, genç bir sevgili buluyor. Gönül konuyu dile getirince Tuna ile arasında kriz yaşanıyor. Gönül, Selami'nin kendi evine gelebileceğini söylerken Tuna buna itiraz edip "O adam bu eve gelemez" diyor. Gönül son noktayı koyup "Gelecek, diyorum" diyerek bağırıyor. Şimdi akıllardaki soru işareti, daha önce "Selami" karakterine hayat veren Özgür Ozan'ın Çocuklar Duymasın'a geri dönüp dönmeyeceği...

ARKA SOKAKLAR'DAN AYRILACAK MI?

Özgür Ozan bilindiği üzere Arka Sokaklar dizisinde "Hüsnü Çoban" karakterine hayat veriyor. Fakat son bölümde Hüsnü Çoban'nın ciddi bir hastalık yaşadığı ve hem ailesini hem de mesai arkadaşlarını hüzne boğduğu görülüyor. Herkes Hüsnü Çoban'ın akıbetini merak ederken bu gelişme Çocuklar Duymasın iddialarını da güçlendiriyor.

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SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Meltem hayatında ilk kez Haluk’tan, kendisiyle ilgili önemli bir şeyi saklamaktadır. Meltem bu sırrını sadece Gönül ile paylaşır, zaten Gönül de aynı dertten muzdariptir. Meltem ve Gönül birbirlerine destek olurlar, ancak başlarına geleni Haluk’tan ve Tuna’dan saklarlar. Meltem ve Gönül’ün büyük sırrı merak konusudur.

Öte yandan Gönül ve Tuna’nın evi ilaçlanınca, Gönül ve Tuna Meltem ve Haluk’un evinde kalır. Hep birlikte korku filmi izlerler. Ancak sonrasında herkes filmin etkisinde kalınca bir birinden komik anlar yaşanır. Sertaç, Halukların şirketini kurumsallaştırmaya gelince, ortalık karışır.