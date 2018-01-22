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Özgür Suriye Ordusu, Burseya Dağı’ndan çekildi

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Zeytin Dalı Harekatı’nda, TSK’nın desteğiyle Afrin’in doğusundaki Azez’den ilerleyerek ele geçirilen stratejik önemdeki Burseya Dağı’ndan çekildi

22 Ocak 2018, Pazartesi 20:44
Özgür Suriye Ordusu, Burseya Dağı’ndan çekildi
TSK ve ÖSO, Afrin’in doğusundaki Azez’den öğle saatlerinde Burseya Dağı’na yönelik operasyonla, bölgeyi PYD/PKK’dan almıştı.

Ancak sahadaki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, ÖSO çatışmaların ardından Burseya Dağı’ndan çekildi.

ÇATIŞMALAR DEVAM EDİYOR


Çekilmenin ardından çatışmalar dağın eteklerinde devam ediyor. Terör örgütü, Burseya Dağı’nın hem Kilis il merkezi hem de muhaliflerin kontrolündeki Azez’e bakan konumu sayesinde bu bölgelerdeki sivilleri havan, top ve füze saldırılarıyla hedef alıyordu.

Diğer taraftan Afrin’in kuzeyinden giren TSK ve ÖSO unsurları, gündüz saatlerinde Bülbül beldesine bağlı Şeyh Badi, Marso ve Haftar köylerini de teröristlerden arındırmıştı.

14 NOKTA ÖRGÜTTEN KURTARILDI


Hava saldırılarıyla başlayan harekatın 3. gününde toplam 14 nokta örgütten kurtarıldı. TSK ve harekata destek veren Özgür Suriye Ordusu güçleri, dün de Afrin’in kuzey, kuzeybatı ve batı yönlerinden ilerleyerek Raco ve Bülbül beldelerine bağlı Şenkal, Kurni, Bali, Edamanlı köyü ile Kita, Kordo ve Bibno çiftlikleri, Suriye Tel Tepesi ile 240. Tepe isimli noktaları ve iki tepeyi daha ele geçirmişti.

AZEZ (AA)

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