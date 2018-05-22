Özlem Şenli: Kadın girişimcilere hükümet destek olsun

İŞLERİMİZ ÇOK İYİ

Muğla’da tesettür giyim satan bir mağazaya konuk oluyoruz. İşletmecisi Özlem Şenli adlı bir bayan. Mağazayı 9 ay önce açmış. Görümcesi Sevgül Şenli de hemen yandaki dükkanı çalıştırıyor. Kısa bir süre olmasına rağmen, işlerinin çok iyi olduğunu söylüyor. Mağazanın dışında, internet üzerinden de satış yapıyorlar. Kıyafetlerini daha çok İstanbul’dan alıp mağazasına getiriyor. Genç işletmecinin en büyük sıkıntısı başta Bağ Kur olmak üzere vergilerin fazlalığı.

VERGİLER YÜKSEK

Genç işletmeci Özlem Şenli; “Hükümetin, kadın girişimcilere destek olmasını istiyorum. Dükkan açmak hiçbir şey değil, ama vergiler çok yüksek. Muğla’da tesettür giyim mağazası sıkıntısı vardı, onu da biz giderdik. Şimdi Muğla’da bizimle birlikte bu tür 3 dükkan var. Uygun fiyatlarla halka hizmet veriyoruz. Bu yaz düğün, sünnet sezonunda işlerimizin daha iyi olacağına inanıyoruz. Yazın bayanlar alışverişi daha çok yapıyor” dedi.