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Özlem Tekin müzik hayatını tamamen bıraktı

Özlem Tekin’in eski eşi Cem Öcal, önceki gün Nişantaşı’nda objektife takıldı ve eski eşi hakkında açıklamalarda bulundu

18 Ocak 2018, Perşembe 10:28
Özlem Tekin müzik hayatını tamamen bıraktı
Türk rock müziğin güçlü sesi Özlem Tekin'le Bodrum'da aynı mahallede oturduklarını söyleyen Cem Öcal, şarkıcının müziği tamamen bıraktığını açıkladı:


'ÖZLEM İKİNCİ MUHTAR OLDU'


"Özlem müzik hayatını tamamen bıraktı. Küçükbükü Mahallesi’nde ikinci muhtar oldu. Komşu olduğumuz için sık sık görüşüyoruz, dostluğumuz devam ediyor. İyi, sakin bir hayatı var."



Yaşamını Bodrum'da sürdüren Özlem Tekin 2016 yılında Gündoğan Küçükbük Mahallesi'nde muhtar azası seçilmişti. 



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