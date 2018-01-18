Özlem Tekin müzik hayatını tamamen bıraktı



'ÖZLEM İKİNCİ MUHTAR OLDU'

Özlem Tekin'den referandum için seçmenlere çağrı

Özlem Tekin mahallesindeki temizliği yakından izledi

Özlem Tekin'in mazbata heyecanı

Elif Bayram

Türk rock müziğin güçlü sesi Özlem Tekin'le Bodrum'da aynı mahallede oturduklarını söyleyen, şarkıcının müziği tamamen bıraktığını açıkladı:"Özlem müzik hayatını tamamen bıraktı. Küçükbükü Mahallesi’nde ikinci muhtar oldu. Komşu olduğumuz için sık sık görüşüyoruz, dostluğumuz devam ediyor. İyi, sakin bir hayatı var."Yaşamını Bodrum'da sürdüren2016 yılında Gündoğan Küçükbük Mahallesi'nde muhtar azası seçilmişti.