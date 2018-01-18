Özlem Tekin müzik hayatını tamamen bıraktı

Türk rock müziğin güçlü sesi Özlem Tekin'le Bodrum'da aynı mahallede oturduklarını söyleyen Cem Öcal
, şarkıcının müziği tamamen bıraktığını açıkladı:
'ÖZLEM İKİNCİ MUHTAR OLDU'
"Özlem müzik hayatını tamamen bıraktı. Küçükbükü Mahallesi’nde ikinci muhtar oldu. Komşu olduğumuz için sık sık görüşüyoruz, dostluğumuz devam ediyor. İyi, sakin bir hayatı var."
Yaşamını Bodrum'da sürdüren Özlem Tekin
2016 yılında Gündoğan Küçükbük Mahallesi'nde muhtar azası seçilmişti.
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